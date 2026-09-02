Saunaseura haluaa saunomisen ja avantouinnin työnantajien tarjoaman liikunta- ja kulttuuriedun piiriin. Asiaa vauhdittamaan on pantu vireille myös kansalaisaloite.

Esimerkiksi kuntosaliin tai uimahalliin voi käyttää työntekijälle verovapaata liikunta- ja kulttuurietua, mutta ei saunomiseen.

Esimerkiksi kuntosaliin tai uimahalliin voi käyttää työntekijälle verovapaata liikunta- ja kulttuurietua, mutta ei saunomiseen. Kuva: Eija Mansikkamäki

Suomen Saunaseura ry haluaa saunomisen ja avantouinnin liikunta- ja kulttuuriedun piiriin. Asian tiimoilta on myös pantu vireille Setelillä saunaan -kansalaisaloite.

”Kun hallitus esittää liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajentamista uusiin kohteisiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen, on perusteltua kysyä, miksi sauna jää edelleen ulkopuolelle. Suomessa saunominen ei ole marginaalinen harrastus, vaan osa ihmisten arkea, kulttuuria ja hyvinvointia. Nykyistä rajausta on vaikea ymmärtää”, sanoo Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistyksen mielestä mahdollisuus käyttää liikunta- ja kulttuurietua yleisissä saunoissa voisi tuoda niihin uusia asiakkaita ja vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä.

Julkisten saunojen säilyminen ja uusien syntyminen puolestaan pitäisi suomalaisen saunakulttuurin mahdollisimman monen saavutettavissa, tiedotteessa todetaan.

Liikunta- ja kulttuurietu on työnantajan työntekijälleen verovapaasti tarjoama etu.