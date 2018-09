Ethän heitä puutarhajätettä metsään? Silloin rikot lakia

Syksyn myötä puut tiputtavat lehtensä. Tästä taas seuraa se, että etenkin omakotitalojen pihoilla edessä on joskus suurikin haravointiurakka. Toisaalta syksyn myötä pihoilta siivotaan myös muuta puutarhajätettä.

Lehtien haravoinnissa ja muun puutarhajätteen käsittelyssä on hyvä muistaa, ettei niitä saa hävittää miten tahansa. Tällöin saattaa nimittäin tulla rikkoneeksi lakia.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa muistutetaan, että puutarhajätettä ei saa viedä luontoon, vaikka se onkin biologisesti hajoavaa. Jätteen seassa kulkeutuvat puutarhakasvien siemenet, juurakot, juurenkappaleet ja varret jatkavat nimittäin elämäänsä. Tällöin ne voivat levitä uusille kasvupaikoille.

Verkkopalvelussa huomautetaan, että monet haitallisista vierasperäisistä kasvislajeista ovat karanneetkin puutarhasta juuri kottikärryillä. Ikävä asia puutarhasta leviävät kasvit ovat siksi, että valtaavat elintilaa omalta lajistoltamme ja muuttavat elinympäristöjemme ominaispiirteitä. Toisin sanoen vieraslajit voivat pahimmassa tapauksessa syrjäyttää harvinaistuneita ja uhanalaisia lajejamme.

Toisaalta puutarhajäte myös rehevöittää karumpia elinympäristöjä. Tämä taas muuttaa niiden lajistoa.

Puutarhajäte on suositeltavaa luontoon kippaamisen sijaan hävittää kompostoimalla, hakettamalla tai käsittelemällä se muuten syntypaikassaan eli puutarhassa. Hankalimpien lajien, kuten jättiputken, tapauksessa sen siemenet kannattaa hävittää polttamalla.

Puutarhajätteen hävittämistä koskevia säädöksiä on niin jätelaissa kuin luonnonsuojelulaissakin. Jätelain mukaan on kiellettyä jättää ympäristöön roskaa, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Luonnonsuojelulaki taas kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon silloin, kun on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Lähde: Ympäristöhallinnon verkkopalvelu