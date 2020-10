Raportti: Lihan syönnin ja eläinkontaktien vähentäminen keinoja hillitä pandemioita

Carolina Husu

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES esittää pandemioiden estämiseen samoja ratkaisuja kuin ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen hillitsemiseen: kestävä kulutus ja kestävä maankäyttö, lihan käytön ja villieläinkaupan vähentäminen sekä luonnontilaisten elinympäristöjen ennallistaminen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) toteaa tiedotteessa, että ennen kaikkea ylikulutus on saatava loppumaan.

Luontopaneelin raportin mukaan kaikki tunnetut pandemiat ja suurin osa uusista taudeista ovat lähtöisin eläinten ja ihmisten kohtaamisista, ja niiden todennäköisyys levitä ihmiseen kasvaa tehostuvan maankäytön ja ilmastonmuutoksen myötä.

Luonnonympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen johtavat eläinten ja ihmisten lisääntyviin kontakteihin, mikä kasvattaa infektioiden riskiä. Jatkuvasti kasvava villieläinkauppa, kaupungistuminen sekä kansainvälinen kauppa ja liikennöinti levittävät paikalliset infektiot nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

”Pandemioiden ehkäisy on myös taloudellisesti järkevää. Ennaltaehkäisyn hinta on suhteessa pieni verrattuna maailmantaloudellisiin vaikutuksiin pandemian iskiessä. Viimeistään koronavirus on tämän meille osoittanut”, Mikkonen sanoo.

Pandemiariskin kasvu johtuu kestämättömistä maakäytön muutoksista kuten luonnonympäristöjen raivaamisesta pelloiksi, villieläinkaupasta ja luonnoneläinten ylikulutuksesta sekä monista muista tekijöistä, jotka kasvattavat villieläinten, karjan ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

Maailman maiden on ensi vuonna määrä sopia uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

"Kokous siirtyi jo vuodella koronapandemian takia, vaikka korona antaa vain lisää syitä kunnianhimoisille tavoitteille", ministeri Mikkonen huomauttaa.

Luonnon monimuotoisuus ja pandemiat -raportissa siteerataan 601 eri alojen tieteellistä julkaisua ja se on kiertänyt kaikkien luontopaneelin jäsenvaltioiden ja jäsenten kommentoitavana.