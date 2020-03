Metsähallituksen mukaan hyvin syrjäiselle retkeilykohteelle lähtemistä kannattaa harkita tarkkaan: "Avun saaminen kestää hätätilanteessa tunteja"

Arto Komulainen

Esimerkiksi Lapissa retkeilijöiden varaus-, vuokra- ja autiotupia on jopa kymmenien kilometrien päässä lähimmistä teistä. Kuvituskuva.

Metsähallituksen mukaan hyvin syrjässä sijaitsevalla retkeilykohteelle lähtemistä kannattaa nyt harkita tarkkaan. Aiemmin Metsähallitus on suositellut, että ulkoilua ja retkeilyä kaikkein ruuhkaisimmissa retkikohteissa vältettäisiin.

Esimerkiksi Lapissa retkeilijöiden varaus-, vuokra- ja autiotupia on jopa kymmenien kilometrien päässä lähimmistä teistä. "Avun saaminen huonojen yhteyksien päässä oleville tuville ja muille kaukaisille retkikohteille kestää hätätilanteessa tunteja ja huonoissa sääoloissa paljon pidempään, jopa päiviä", Metsähallitus muistuttaa.

Vähentämällä vaativien maastopelastustehtävien riskiä, säästetään pelastustoimen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun resursseja.

"On ymmärrettävää, että houkutus lähteä kauas väkijoukoista on nyt suuri. Silti on tärkeää säästää pelastustoimen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun resursseja retkeilemällä hyvin yhteyksien päässä ja lähiluonnossa", Metsähallitus painottaa.