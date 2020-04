Irti olleet koirat aiheuttivat inarilaisella porotilalla tuhansien eurojen vahingot - Paliskuntain yhdistys: "Ihmisen on vaikea ymmärtää koiran olevan petoeläin"

Paliskuntain yhdistys

Inarilaisella porotilalla pitkäperjantain aamu alkoi lohduttomissa merkeissä. Irti olleet koirat olivat vahingoittaneet kymmeniä poroja, joista neljä kuoli.

"Tekijä ja kaksi koiraa on saatu kiinni, asia virkavallan tiedossa", Paliskuntain yhdistys kirjoitti eilen perjantaina julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Loukkaantuneita poroja on noin 30, joista neljä kuolleita.

"Tuhot ovat suuret taloudellisesti, poroparkojen kärsimyksestä puhumattakaan. Pitäkää nyt hyvät ihmiset ne koirat kiinni", yhdistys muistuttaa.

Koirien kiinnipitoaika alkaa maaliskuun 1. päivä ja jatkuu elokuun 19. saakka.

Facebook-päivityksen kommenttien perusteella moni ei uskonut, että porovahingoista olisi vastuussa koira eikä susi.

Paliskuntain yhdistyksen mukaan koirat saatiin kiinni itse teosta eikä asiasta ole epäselvyyttä.

"Tässä vahingossa ei tosiaan ole sudella osaa eikä arpaa. Jokainen koira on petoeläin. Lähes jokainen tällaiseen tilanteeseen joutunut koiranomistaja on vilpittömän yllättynyt siitä, että oma koira tehnyt näin. Se on tämän ongelman ydin, että luullaan oman koiran käyttäytymisen olevan uskon asia. Se ei ole. Ongelma on juuri se, että ihmisen on vaikea ymmärtää koiran olevan petoeläin", yhdistys vetoaa.

Paliskuntain yhdistys ei halua nostaa esiin vahinkoja aiheuttaneiden koirien rotuja.

"Koirat olivat ihan tavanomaista ja yleistä rotua. Monenrotuiset koirat saavat aikaan vastaavaa. Mikä tahansa isompi koira voi toimia näin", yhdistys kirjoittaa.

Koiran ei välttämättä tarvitse edes käydä poroon kiinni saadakseen vahinkoa aikaan.

"Viimeisillään tiineenä laukotus riittää siihen, että vaatimet voivat luoda vasan. Jos porot ovat aidassa, riittää, että vauhkona juoksee aitaa päin ja niskat tai jalka on poikki. Näitä nähdään jatkuvasti. Tässä tapauksessa koirat olivat myös repineet poroja."

