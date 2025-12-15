Kahden peuranvasan matka päättyi keskelle TurkuaLounais-Suomen poliisi sai useita ilmoituksia Turun keskustassa törmäilleistä peuranvasoista
Turun keskustaan eksyneet vasat olivat aamukahdeksan aikaan törmäilleet Kerttulinkadun sisäpihoilla autoihin eikä päässyt sisäpihalta pois. Toinen vasoista jäi keskelle risteystä Hämeenkadulla.
Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten siirtämiseen ei ollut mahdollisuuksia, joten viimesijaiseksi keinoksi jäi niiden lopettaminen paikan päällä.
Poliisi kertoo tiedotteessa lopettaneensa eläimet ampumalla. Suurriistavirka-apuryhmän metsästäjä nouti ruhot pois.
Lounais-Suomen poliisi on kuluneen vuoden aikana vastaanottanut 5 062 hirvieläinten onnettomuuksiin liittyvää ilmoitusta, keskimäärin viisitoista joka päivä.Artikkelin aiheet
