Suden DNA-näytteiden keräystä voi seurata lähes reaaliajassa – kaikkia näytteitä ei kuitenkaan analysoida Suden DNA-näytekeräyksen etenemistä voi nyt tarkastella reaaliaikaisesti karttapalvelussa. Tuhannen analysoidun näytteen tulokset julkaistaan vasta kesäkuun aikana.

Kaikkia kerättyjä näytteitä ei analysoida. Kuva: Markku Vuorikari

Suden DNA-näytteiden kirjaamisessa on siirrytty sähköiseen lomakkeeseen. Uusi tapa mahdollistaa lähes reaaliaikaisen näytekertymän seuraamisen. Näytekertymä näkyy Luonnonvaratieto-sivuston Karttapalvelussa (luonnonvaratieto.luke.fi). Myös aiempien vuosien DNA-tulokset ovat nähtävillä kartalla.

Luonnonvarakeskus kertoo tiedotteessa, että näytteet päivittyvät karttapalveluun sitä mukaa, kun niitä on kirjattu sähköiselle lomakkeelle. Osa kerääjistä kirjaa tiedot saman tien, mutta koska paperisen kirjauslomakkeen käyttö on yhä mahdollista, osa näytetiedoista tulee karttapalveluun myöhemmin keräysvastaavan kirjattua ne.

Reaaliaikaisemman seurannan toivotaan ohjaavan keräystä alueille, josta näytteitä vielä kaivataan ja hillitsevän ylikeräystä. Ylikeräyksellä tarkoitetaan sitä, että näytteitä kerätään turhaan liikaa samalta alueelta, sillä kaikkia kerättyjä näytteitä ei analysoida.

Luke on varautunut tulevana talvena tuhannen DNA-näytteen analysointiin. Luke kertoo tiedotteessa, että tavoiteltava näytemäärä parireviiriltä on 10 kappaletta ja laumareviiriltä 20 kappaletta.

Tarkka näytteiden kokonaismäärä saadaan vasta keräyksen päätyttyä. Näytteitä ei myöskään analysoida reaaliaikaisesti ja tulokset julkaistaan vasta kesäkuun aikana.

Tällä hetkellä DNA-näytteiden tietoja on tallennettu 159 kappaletta. Suden DNA-näytekeräys käynnistyi marraskuun puolivälissä ja jatkuu helmikuun 2026 loppuun.

Näytteet analysoidaan Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa ja tulokset julkaistaan kesäkuun aikana