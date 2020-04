Loukkaantunut ja nälkiintynyt susi lopetettiin Espoossa – eläin noudatti Uudenmaan eristystä

Markku Vuorikari

Tänään maanantaina loukkaantunut susi havaittiin muun muassa Kauniaisten uimahallin pihassa ja Espoon Koskelossa. Eläimen todettiin liikkuvan kolmella jalalla. Kuvan susi ei liity tapaukseen.

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut maaliskuusta alkaen ilmoituksia loukkaantuneesta sudesta, joka liikkuu kolmella jalalla. Susi on liikkunut laajalla alueella, joten sitä ole aiemmin tavoitettu. Havaintoja on ainakin Lohjalta, Veikkolasta, Espoosta ja Kauniaisista.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan, että susi on noudattanut Uudenmaan eristystä, eikä ole pyrkinyt poistumaan maakunnasta.

Oikea etukäpälä oli vaurioitunut, joten susi ei pystynyt hankkimaan ravintoaan metsästämällä. Suden liikkumisesta pihamailla oli myös useita havaintoja.

Poliisi teki eläinsuojeluasetuksen perusteella lopettamispäätöksen. Espoon-Kauniaisten riistamiehet jäljestivät suden, joka tavoitettiin Bodom-järven koillispuolelta ja se pääsi kärsimyksistään.

Kyseessä oli täysikasvuinen uros, iältään noin 1,5–2-vuotias ja painoltaan 32 kg. Päällisen tarkastuksen mukaan susi vaikutti nälkiintyneeltä. Suden toinen etujalka oli polven kohdalta poikki. Toisin sanoen jalan alaosa puuttui kokonaan.