Osaatko toimia oikein, kun eläin tulee tielle? Asiantuntija muistuttaa, ettei omalla toiminnalla pidä lisätä riskejä

Markku Vuorikari

Luontokappaletta autetaan, jos se suinkin on mahdollista. Pahasti loukkaantunut eläin on lopetettava.

Etenkin kesäisin teillä liikkuu ajoneuvojen lisäksi runsaasti isompia ja pienempiä villieläimiä, joita valitettavasti myös jää aika ajoin auton alle.

Liikenneturva muistuttaa, että törmäyksiä eläinten kanssa voi ehkäistä ajamalla ennakoiden. Riittävän alhainen nopeus ja kunnon turvavälien pitäminen antavat nimittäin pelivaraa äkkinäisiin tilanteisiin. Liikenneturvasta neuvotaan, että jos eläin juoksee tielle, kannattaa väistöä yrittää sen takaa, mikäli väistäminen on tarkoituksenmukaista.

”Isommat eläimet, kuten hirvet, peurat, kauriit ja porot, uhkaavat autossa olevien turvallisuutta ja väistäminen mahdollisuuksien mukaan on välttämätöntä. Pienten eläinten kohdalla on kuitenkin harkittava tarkkaan, kannattaako väistöliikettä tehdä, jotta ei aiheuttaisi vaaraa itselleen tai muille. Omalla toiminnalla ei pidä lisätä riskejä”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen sanoo tiedotteessa.

Mikäli törmää tielle tulevaan eläimeen, on tällöin huolehdittava kaikkien tielläliikkujien turvallisuudesta ja siitä, ettei eläin joudu kärsimään. Liikenneturva painottaa, että luontokappaletta autetaan, jos se suinkin on mahdollista. Pahasti loukkaantunut eläin on lopetettava.

”Kitumaan ei siis luontokappaleita pidä jättää. Vahingon sattuessa on puntaroitava, pystyykö paikalla ylipäätään turvallisesti pysähtymään ja sen jälkeen siirtämään eläintä pois tieltä. Jos se onnistuu, on tehtävä itsensä mahdollisimman näkyväksi muille tienkäyttäjille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huomioliivin ja autossa hätävilkkujen käyttöä”, Taskinen neuvoo.

Pahasti loukkaantuneesta eläimestä voi myös ilmoittaa poliisille, joka voi hoitaa eläimen lopettamisen autoilijan puolesta.

Jos kolarin osapuolena on isompi eläin eli vaikkapa peura, on asiasta ilmoitettava poliisille.

"Muuta liikennettä on varoitettava viemällä varoituskolmio asianmukaiseen paikkaan. Jos eläin on kuollut, voi sen siirtää mahdollisuuksien mukaan turvallisesti pientareelle. Hätäkeskukseen soittamalla saa viranomaisapua ja ohjeita tällaisiin tilanteisiin", Taskinen sanoo.

