Pohjois-Karjalassa ammuttu 87 karhua maanantaiaamuun mennessä – koko maassa kontioita on kellistetty yhteensä yli 100

Käy katsomassa MT:n karhusaaliskartasta missä päin saalista on saatu.

Lari Lievonen

Kuvan karhu kaadettiin Lieksassa jahdin avauspäivänä.

Karhunmetsästys alkoi viime viikon torstaina 20.8. Maanantaiaamupäivään mennessä Pohjois-Karjalassa oli saatu karhuja saaliiksi yhteensä 87, kertoo maakunnan jahtia ohjaava ja koordinoiva lieksalainen Matti Törrönen.

"Karhuja on kyllä paljon. Vuosia sitten Lieksassa oli 20 poikkeuslupaa, niiden lupakarhujen ampuminen kesti kolmisen viikkoa. Nyt jahtia on takana neljä kokonaista päivää ja Lieksassa on saatu 22 karhua saaliiksi."

Ilomantsissa karhusaalis on 17, Joensuun seudulla 13, Keski-Karjalassa 19, Tuupovaarassa 8 ja Ylä-Karjalassa 10 karhua.

Törrönen kertoo, että jahdin aikana esimerkiksi Lieksassa on tehty 15 pentuehavaintoa. "Tällä hetkellä saaliskarhujen sukupuolijakauma on naaraspainotteinen, jos se jää naaraspainotteiseksi, olisi sillä vaikutusta tulevaisuuden pentutuottoon."

Koko maassa karhuja on kaadettu yli 100, näistä 8 itäisen poronhoitoalueen kiintiöstä ja 2 läntisen, loput kannanhoidollisilla luvilla maan itäosaan painottuen.

Jokaisesta kaadetusta karhusta on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus tehdään joko Oma riista -palvelun kautta tai sähköpostilla lähimpään riistakeskuksen aluetoimistoon. Riistakeskus päivittää tiedot karhusaalis-verkkosivulleen, jota MT hyödyntää omassa seurannassaan.

MT päivittää joka päivä useamman kerran päivässä oma karhusaaliskarttaa, jäljellä olevien poikkeuslupien ja kiintiön määrää sekä paikkakuntakohtaisia saalistietoja.

Syksyn jahdeissa on enimmillään mahdollista ampua yhteensä 384 karhua. Kaatokiintiö jakaantuu poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnettyihin kannanhoidollisiin poikkeuslupiin ja poronhoitoalueen kiintiöön.

Kannanhoidollisten poikkeuslupien osuus kiintiöstä on 289 karhua, poronhoitoalueen läntisen kiintiön osuus 20 karhua ja itäisen 75.

Lue lisää aiheesta:

MT seuraa historiallisen laajaa karhunmetsästystä tiiviisti – tästä näet päivittyvän karhusaaliskartan ja paikkakuntakohtaiset karhusaalistiedot

Katso video: "Lupapotti tuntuu isolta, mutta ei karhukanta tällä verotuksella laske", sanailee jahtikoordinaattori ja pohtii Luken osuutta lupapotin kasvuun