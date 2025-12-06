Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Etenkin pihapuutöissä 60-kuutioiset moottorisahat tarjoavat hyvän kompromissin tehon ja painon suhteen. Samalla sahalla kaatuvat pidemmällä laipalla järeätkin rungot, ja karsintaan ne ovat silti riittävän ketteriä.

Stihl uudisti MS 400-moottorisahansa – Koneviestin kokeilussa ollut uutuus poikkeaa selvästi aiemmasta

Järeiden metsänhakkuutöihin tarkoitettujen moottorisahojen markkinoilla kilpailu on kovaa. Stihl on vastannut kisaan julkaisemalla uudistetun .1-version MS 400 -moottorisahastaan.
Metsä|Metsätyövälineet
6.12.202511:00
Tommi Hakala
Artikkelin aiheet