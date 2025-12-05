EU-komitea joutuu luovimaan lyijyammusrajoitukseen liittyvien kiistojen keskelläSuurimmat kiistat liittyvät siirtymäkausien pituuksiin ja Euroopan puolustusalan ilmaisemiin huoliin.
Viralliset keskustelut lyijyn rajoittamisesta ampumatarvikkeissa ovat jatkuneet EU:n REACH-komiteassa, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jota johtaa Euroopan komissio.
Viimeisin kokous pidettiin 22.–23. lokakuuta ja siinä käsiteltiin komission lainsäädäntöehdotusta lyijyn kieltämiseksi metsästyksessä ja kalastuksessa.
Virallisen yhteenvetoraportin mukaan komissio esitteli lähestymistavan, jossa lyijyn rajoittaminen ampumatarvikkeissa erotetaan lyijyn rajoittamisesta kalastusvälineissä. Asiasta kertoo Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö FACE tiedotteessa.
Kalastusvälineitä koskeva ehdotus sai laajaa tukea, mutta ampumatarvikekysymys paljasti jäsenvaltioiden välillä suuria erimielisyyksiä. Suurimmat kiistat koskivat erityisesti ehdotettujen siirtymäkausien pituutta ja Euroopan puolustusalan esittämiä huolia.
Kiistat kertovat siitä, että asiassa täytyy sovittaa yhteen ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvät tavoitteet, mutta samalla huomioida sosioekonomiset vaikutukset ja käytännön täytäntöönpano.
Keskustelut jatkuvat 16. joulukuuta REACH-komitean seuraavassa kokouksessa, jossa lyijyammusten rajoittaminen on jälleen esityslistalla.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat