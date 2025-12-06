Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: UPM ja Sappi niputtavat painopaperinsa, turveyrittäjä ryhtyi ennallistajaksi, metsätuet mullistuvatMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. UPM ja Sappi perustavat yhteisyrityksen
Metsäyhtiöt UPM ja Sappi aikovat perustaa yhteisen painopapereiden yhteisyrityksen. Uuteen yritykseen sisältyisi koko UPM Communication Papers -liiketoiminta sekä Sappin graafisten paperien liiketoiminta Euroopassa.
2. Turveyrittäjästä soiden ennallistajaksi
Koneyrittäjä Risto Kokko Pudasjärveltä ryhtyi turpeen kysynnän hiivuttua ennallistamaan soita. Muutos ei tapahtunut kuitenkaan kivuttomasti.
3. Puun poltolle kritiikkiä
Puun kuiva-aineesta peräti 60 prosenttia päätyy energiaksi. Säästä riippuvainen sähköntuotanto edellyttää jatkossakin säätövoiman saatavuutta.
4. Metsätuet mullistuvat
Tulokseen perustuvilla tuilla kannustetaan maanomistajia vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Vuodenvaihteessa monen työlajin tukitaso laskee.
5. SVK perustelee kantaansa
Vapaa-ajankalastajien harjoittama pienimuotoinenkin kalanmyynti halutaan kieltää. MT selvitti syitä monia ihmetyttäneelle vaatimukselle.
