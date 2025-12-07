Kauneusalan yrittäjä vaihtoi salongin puutavara-auton ohjaamoon – kuuntele podcastPuutavara-autonkuljettaja Josefiina Pesämaa kertoo uudessa podcast-jaksossa, millainen on puutavara-auton kuljettajan tyypillinen työpäivä.
Mikä sai kauneusalan yrittäjän ja eräoppaan lähtemään puutavara-autonkuljettajaksi?
Tähän saadaan vastaus uudessa Metsän tyttö tahdon olla -podcastin jaksossa, jossa puutavara-autonkuljettaja Josefiina Pesämaa kertoo työstään.
Joissakin ihmetystä herättänyt ammatinvalinta ei ole Pesämaata kaduttanut. Kuljettajan työssä hän nauttii etenkin itsenäisyydestä.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.
Metsäpalvelu
