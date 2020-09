Lisääntynyt vapaa-aika näkyy kalastonhoitomaksuissa: Tuotto ylitti jo 10 miljoonaa euroa

Jarkko Sirkiä

Kiinnostus kalastonhoitomaksua kohtaan on kasvanut tänä vuonna kaikissa ikäryhmissä. Suhteellisesti eniten kasvua näkyy ikähaarukan ääripäissä: 55 vuotta täyttäneissä ja 18−25-vuotiaissa.

Kalastonhoitomaksujen tuotto ylitti syyskuun alussa 10 miljoonaa euroa, tiedottaa Metsähallitus.

Metsähallituksen kyselyn mukaan tuoton kasvua selittävät sekä kalastajien määrän lisääntyminen että jo aiemmin kalastaneiden suurempi aktiivisuus.

Kalastonhoitomaksuista on kertynyt syyskuun alkuun mennessä jo lähes 20 prosenttia enemmän tuottoa kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

"Tänä kesänä kalastus on selvästi yhdistänyt suomalaisia. Lapset ovat houkutelleet vanhempia kokeilemaan kalastamista, ja moni on herätellyt vanhan harrastuksen vuosien jälkeen henkiin. Iloksemme viesti kalastonhoitomaksun merkityksestä on tavoittanut myös aiemmin luvatta kalastaneita", sanoo Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Ensimmäistä kertaa kalastonhoitomaksun maksaneista noin 60 prosenttia kertoi kalastaneensa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Heistä noin puolet koki lisääntyneen vapaa-ajan vaikuttaneen harrastuksen aloittamiseen.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18–64-vuotias ja kalastaa muuten kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Sen voi ostaa muun muassa Metsähallituksen verkkokaupassa, Eräluvat-sovelluksessa tai R-kioskilla.

Metsähallitus tilittää keräämänsä kalastonhoitomaksut maa- ja metsätalousministeriölle, joka myöntää varoja ely-keskuksen kanssa muun muassa kalastuksenvalvontaan ja kalavesien kestävän käytön suunnitteluun.

Metsähallitus toteutti kyselyn 75 615:lle kalastonhoitomaksun tänä vuonna maksaneelle, joista kyselyyn vastasi 18 565 henkilöä.

