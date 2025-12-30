2 500 hehtaarin maakauppa toteutui – Pelson vankila sai uudet omistajatUudet omistajat suunnittelevat yhteistyötä uusiutuvan energian tuottamiseksi.
Valtion Senaatti-kiinteistöt on myynyt Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson entisen vankila-alueen rakennukset ja maat uusille omistajille.
Noin 2 500 hehtaarin laajuinen maa-alue siirtyy Conifer Consulting oy:n hallinnoimalle Kestävä Metsä KER II Ky -rahastolle. Rakennukset maapohjineen puolestaan ostaa Kimmo Piippo.
Conifer Consulting ja Piipon edustama yhtiö Pelson Kartano oy aikovat käynnistää yhteistyön uusiutuvan energian hankekehitykseen erikoistuneen Greensky Energy Oy:n kanssa. Tavoitteena on palauttaa alue hyötykäyttöön.
”Pelson kapasiteetti riittää tuottamaan ruokaa tuhansille ihmisille, ja aloitamme työn laittamalla perusasiat kuntoon: pellot viljelyyn ja alkuperäiskarja laitumille", Kimmo Piippo kertoo Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa.
Alue aiotaan valjastaa myös tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon sekä sähkön varastointiin.
”Tulevaisuudenvisiossamme Pelsolla toimii energiaomavarainen datakeskus, jonka hukkalämpö hyödynnetään tehokkaasti ruoantuotannossa. Se on parasta mahdollista kiertotaloutta”, Conifer Consulting Oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck sanoo.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
