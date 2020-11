Susien pihakäynnit ja pannoituksesta luopuminen harmittavat ministeri Leppää – "Susivahinkoja on ollut liikaa, pantatiedoille olisi tarve"

Poliisilla on valtakunnalliset ohjeet suurpetotilanteissa toimimista varten, ministerin mukaan niitä pitäisi myös toteuttaa samalla tavalla ympäri Suomea.

Lari Lievonen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa, että poliisilla on valtakunnalliset ohjeet suurpetotilanteissa toimimista varten. "Niitä pitäisi myös toteuttaa samalla tavalla ympäri Suomea."

Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, suden kannanhoidollinen metsästys voisi olla mahdollista 2021–2022 talvella, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

"Siihen asti kunnes kannanhoidollinen metsästys on mahdollista, on käytössä kaksi keinoa saada lopetuslupa sudelle. Joko on anottava Suomen riistakeskukselta vahinkoperusteinen poikkeuslupa tai päätöksen suden lopettamisesta tekee poliisi."

Luonnonvarakeskus (Luke) ilmoitti maanantaina, että se ei aio tulevana talvena pannoittaa susia. Susia ei pannoitettu myöskään tänä vuonna.

Luken mukaan pannoituksiin liittyvä lupahallinto on kuormittavaa ja työntekijöiden työhyvinvointia tai -turvallisuutta ei pystytä takaamaan.

Pannoituksista on valitettu ja niihin on myös ristiriitaista suhtautumista paikallisesti, näihin viittaa myös Leppä haastattelussa. Luken Holmala tai Thessler eivät halunneet kommentoida aihetta.

Ilmoitus sai tyrmistyneen vastaanoton metsästäjiltä.

Myös ministeri Leppä kertoo olevansa harmistunut asiasta. "On hyvin valitettavaa, että metsästäjillä ei ole saatavilla ajantasaista tietoa pantasusien liikkeistä metsästyskoirien turvaamiseksi."

Hän on pahoillaan syksyn aikana susien tappamisiksi ja raatelemiksi joutuneiden koirien takia. Riistavahinkorekisteriin on kirjattu 1. elokuuta ja 17. marraskuuta välisenä aikana tiedot 20 suden tappamasta ja 8 suden raatelemasta koirasta.

"Tapauksia on ollut liikaa."

Leppä painottaa, että yhteiskunnassa kaikkien on voitava kokea olevansa suojassa ja turvassa.

"Jos susi tulee pihaan, on toimittava nopeasti. En pidä hyvänä kehityksenä sitä, että pihakäyntejä vaaditaan useita ennen kuin toimintakynnys ylittyy."

Poliisilla on valtakunnalliset ohjeet suurpetotilanteissa toimimista varten. "Niitä pitäisi myös toteuttaa samalla tavalla ympäri Suomea."

