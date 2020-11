Susijahtiin saatetaan päästä talvella 2021–2022 – seuraava askel matkalla kannanhoidolliseen metsästykseen on suotuisan suojelutason määrittely

Ruotsissa suden kannanhoidollinen metsästys alkaa tänä vuonna. Siellä susiyksilöitä on tuoreimman kanta-arvion mukaan 365.

Kaisa Huttunen

Kuvituskuva kannanhoidollisen suden metsästyksen saaliista vuodelta 2015 Ilomantsista.

Tavoite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi nytkähtää vihdoin eteenpäin, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, kannanhoidollinen metsästys voisi olla mahdollista 2021–2022 talvella.

"Oma näkemykseni on koko ajan ollut, että kannanhoidollinen metsästys on sallittava. Tavoite kannanhoidollisesta metsästyksestä on kirjattu myös suden kannanhoitosuunnitelmaan."

Seuraava askel matkalla kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi on suden suotuisan suojelutason määrittely.

"Tämä määrittelytyö on nyt annettu Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi ja raja-arvojen on oltava tiedossa ensi syksynä. Raja-arvojen ylittyessä kannanhoidollinen metsästys sallittaisiin."

Suomen pienin elinvoimainen susikanta on jo määritelty, se on vähintään 25 lisääntyvää paria.

Nyt suden ulostenäytekeräys DNA-näytteiden saamiseksi sekä Tassu-havaintojärjestelmään tehdyt kirjaukset ovat erityisen tärkeitä, Leppä muistuttaa.

Niiden tärkeyttä korostavat myös Luken riistantutkimuksen tutkimuspäällikkö Katja Holmala ja ohjelmajohtaja Sirpa Thessler.

Lukelta kerrotaan, että määrittelytyön tarkoituksena on mallinnuksen avulla tuottaa arvio populaatiokoosta, joka voisi olla suotuisan suojelutason alaraja Suomessa.

EU-tuomioistuimen suden kannanhoidollista metsästystä koskeva ennakkoratkaisu ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset koskien susien poikkeuslupia ovat asettaneet valmistelutyön riman todella korkealle.

"Työryhmä, joka asetettiin valmistelemaan kannanhoidollista metsästystä, on löytänyt väylän mitä edetä. Valmistelutyöhön on varattava runsaasti aikaa ja valmistelu on tehtävä huolella, ettei toteutus pysähdy valituksiin", taustoittaa Leppä.

Ruotsissa suden kannanhoidollinen metsästys alkaa tänä vuonna. Siellä susiyksilöitä on tuoreimman kanta-arvion mukaan 365.

Ruotsin susien suotuisan suojelutason referenssiarvoiksi on määritelty muun muassa susiyksilöiden määrä 300 ja 30 susipentuetta.

Lue lisää:

Lisääntyviä susipareja on nyt yli 25 – pienimmän elinvoimaisen kannan rajan ylitys ei tarkoita automaattisesti kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

Ministeriö käynnisti hankkeen suden kannanhoidolliseen metsästyksen liittyen – tavoitteena tuottaa esitys metsästyksen järjestämisestä

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pohjois-Savoon vuonna 2016 myönnetyt kannanhoidolliset suden poikkeusluvat olivat lainvastaisia

Ministeriö kommentoi EU-tuomioistuimen ratkaisua susiasiassa: "Tiukempi kuin odotettiin, tiukempi kuin julkisasiamiehen ratkaisuehdotus"