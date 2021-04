Onko sinulla lähettävä riistakamera, mutta kuvaa ei kuulu? – Ongelmia aiheuttavat usein kameraan hankittu liittymä tai vastaanottavan sähköpostin asetukset

Jarno Mela

Vasemmalta oikealle Reolink Go PT, Reolink Go, Burrel S12 HD + SMS Pro, Burrel S12 HD+SMS III, Uovision Glory 4G LTE, Uovision Compact 4G LTE ja Uovision UM595-2G SMS.

Onnistuneita otoksia eläimistä olisi mukava saada, mutta mikä tässä nyt mättää, kun kuvia ei kuulu? Lähettävä riistakamera on vain yksi palanen teknisessä kokonaisuudessa, jonka kaikkien palojen pitää toimia ja pelata yhteen, jotta kuvia pääsee näkemään muutenkin kuin muistikorttia lukemalla.

MT toteutti riistakameravertailun, jossa kolmelta riistakameroiden maahantuojalta kysyttiin muun muassa tyypillisistä teknisistä haasteista, joita liittyy kameroiden käyttöönottoon ja käyttöön.

Reolinkin valvontakameroita maahantuovan Sandcomin Jukka Lundell painottaa, että oikean liittymän valinta on tärkeää.

Koska Reolinkin kameroissa on live-katselu mahdollisuus, on liittymän datan lähetysnopeuden oltava vähintään 1 megabittiä sekunnissa. On myös syytä huomioida, että eri teleoperaattoreiden kuuluvuus vaihtelee jonkin verran alueittain.

"Liittymä tuleekin valita sen mukaan millä on paras kuuluvuus kameran sijoituspaikalla."

Lundell myös huomauttaa, että vastaanottavan sähköpostin, kuten esimerkiksi gmailin asetuksiin on usein tehtävä muutoksia.

Kun kameravalmistajia pyydettiin kehumaan omaa merkkiä Lundell nimesi oman merkkinsä vahvuuksiksi hyvän kuvanlaadun, helpon käyttöönoton, suomenkielisen ohjelmiston kännykkään ja live-kuvan katselumahdollisuuden milloin vain.

Reolinkin suosituin ja myydyin kamera on Reolink Go.

Riistakameramarkkinoiden yksi konkareista on suomalainen tuotemerkki Burrel, jonka omistaa Alaska Brands Oy. Tuotepäällikkö Mikko Rautio kertoo, että heidän myydyin tuote on tällä hetkellä Burrel S12HD+SMS III.

Kun häntä pyydettiin nimeämään oman merkin vahvuudet, hän toi esiin, että merkkiä on jo alun perin kehitetty nimenomaan suomalaisen metsästäjän ja riistakameraharrastajan näkökulmasta.

"Käyttöliittymä ja kameran käyttöönotto on pyritty saamaan mahdollisemman yksinkertaiseksi ja helpoksi. Nykyisin kameran mukana toimitetaan liittymäratkaisu, eli haluamme tarjota kuluttajille käyttövalmiita tuotepaketteja."

Jos ongelmia ilmenee, Rautio vakuuttaa, että 90 prosenttia tekniseen tukeen tulevista ongelmatilanteista saadaan ratkaistua puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, ilman, että laitetta lähetetään huoltoon.

"Yleisin ongelman aiheuttaja on kameraan hankittu liittymä, eli SIM-kortti, johon on jätetty PIN-koodin kysely päälle. Moni ongelma saataisiin väistettyä jos asiakas käyttäisi kameran mukana toimitettua liittymää ja hankkisi kameran tarvitseman muistikortin suoraan oston yhteydessä ammattitaitoisen myyjän opastuksella."

Jos kuluttaja haluaa käyttää kamerassa prepaid-liittymiä, on hyvä huomata, että kamera lopettaa toimintansa, kun liittymä sulkeutuu.

Kovilla pakkasilla AA-paristot saattavat hyytyä, siksi Rautio kehottaa käyttämään kamerassa ulkoista akkua. "Akku varmistaa kameran toimivuuden pakkasilla ja venyttää huoltovapautta jopa vuoteen käytöstä riippuen."

Myös Uovisionin riistakameroita maahantuovan Eränetin Tero Talvikunnas nimeää lähetysongelman tyypillisimmäksi lähettävän riistakameran ongelmaksi.

"Kamera ei lähetä, on se yleisin toteamus, jonne kaikki virheen tiet vievät. Asiakaspalvelun tehtävänä on selvittää mitä on tehty ja mitä ei ole tehty. Sen jälkeen päästään ratkaisemaan joko sähköpostiin, matkapuhelimeen, SD-muistikorttiin tai yhteensopimattomaan SIM-liittymään liittyvää ongelmaa."

Talvikunnas kertoo, että heillä puhelimessa tapahtuvan asiakastuen määrä suorastaan romahti, kun ilmaista pilvipalvelua tukevat ja lähettävät riistakameramallit lanseerattiin.

"Vanhantyylin sähköpostia lähettävät riistakamerat saavat useimmiten moitteita ja niiden ensiasennus saattaa tuottaa harmaita hiuksia."

Uovisionin vahvuudeksi Talvikunnas nimeää laadun, joka yhdistyy tekniseen osaamiseen. "Olemme alan edelläkävijä ja Pohjoismaiden testivoittaja, sillä meiltä löytyy testivoittoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta."

Heidän suosituin ja myydyin tuote on tällä hetkellä Uovision Compact.

