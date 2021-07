Rasvainen supikoira kiinnostaa ahmaa ravintona – levittäytyvän ahmakannan odotetaan leikkaavan supikoirien määrää

Ola Jennersten / TT / Lehtikuva

Kuvan ahma vieraili Ilmo Juntusen ja Tapio Lappalaisen kuvaushaaskalla Kainuussa.

Ahma on huomattu tehokkaaksi supikoirien vähentäjäksi ahman perinteisillä poronhoitoalueen ulkopuolisilla asuinalueilla Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Supikoirat ovat ehtyneet maakunnista paitsi metsästyksen, myös ahman runsastumisen myötä viime vuosina.

Tämän ovat todenneet ahman elintapoihin ja ravinnonkäyttöön perehtyneet kajaanilaiset luontoharrastajat ja metsästäjät Ilmo Juntunen ja Tapio Lappalainen, jotka ovat erikoistuneet kuvaamaan suomalaisista suurpedoista etenkin ahmoja.

Miehillä on Kainuussa viisi ympärivuotista kuvaushaaskaa, joissa vierailee säännöllisesti 15 ahmaa.

Juntusen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella asuvat ahmanaaraat tekevät pesänsä mieluusti susireviireille, sillä ne käyttävät susilta jääneitä haaskoja pentujensa ravinnoksi keskitalvella.

”Poikasiaan hoitava naaras on pitkälti riippuvainen haaskoista, sillä se ei voi jättää poikasia pitkäksi aikaa ja ryhtyä metsästämään tuoretta evästä. Ahmauros ei osallistu ruuan hankintaan eikä poikasten hoitoon”, Juntunen kertoo.

Susilauma tappaa yhden hirven kokoisen eläimen kerran viikossa, joten haaskoista riittää murkinaa myös ahmoille.

”Yhteenottoja susien kanssa tulee, mutta ei kovin paljon. Sudet liikkuvat merkkaamassa reviiriään, eivätkä ne viivy samoilla haaskapaikoilla pitkään, ja toisaalta ahma pakenee susia puuhun.”

Miehet kertovat saaneensa selville todennäköisimmän syyn sille, miksi ahma on kiinnostunut erityisesti supikoirista. He ovat tarkkailleet ahmojen ravintotottumuksia poronhoitoalueen ulkopuolella 10 vuoden ajan.

Luontokuvaajan pitää hankkia ahmoille kaikkein maistuvimmat herkut, jotta ahmat saapuisivat kameran linssin eteen. Siksi ruokintapaikoilla käytetään houkutushaaskoina muun muassa poroa, hevosta ja sikaa, joista ahmat kelpuuttavat ravinnokseen erityisesti sian.

Yllättävää on, etteivät ahmat huoli poronruhoja, jos sikaa on saatavilla, eikä hevonenkaan maistu.

”Selityksenä tähän on, että ahma on erityisen mieltynyt rasvaan. Koska supikoira on rasvapallo, se on ahman ruokalistan kärkipäässä.”

On myös tutkijoiden tiedossa, että ahma on poronhoitoalueen ulkopuolella mieltynyt supikoiraan pääravintonsa metsäjäniksen ohella.

”On aivan ymmärrettävää, että rasvainen ravinto kiinnostaa ahmaa. Jos kuivempaa ravintoa on tarjolla, se ei ole samalla tavalla mieluista”, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Ilpo Kojola sanoo.

Supikoira on sopiva saaliseläin ahmalle. Se on pieni, vaaraton, liikkeiltään hidas ja runsaslukuinen.

Juntunen uskoo, että supikoirakanta leikkautuu ahman lisääntymisen ja supikoiran keskeisille asuinalueille leviämisen myötä ehkä jo lähimmän 10 vuoden aikana.