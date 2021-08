Metsäkanalintujen metsästysaikoihin esitetään pidennyksiä – myös urosmetson ja -teeren talvimetsästys halutaan sallia aiempaa laajemmin

Seppo Rintelä

Pääosassa Pohjois- ja Itä-Suomea ei rajoitettaisi metson ja teeren metsästystä ministeriön asetusluonnoksen mukaan, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10.12 saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alkavalla syksyn metsästyskaudella sallittaisiin aiempaa pidemmät metsäkanalintujen metsästysajat monilla alueilla. Asetusluonnos on lausunnoilla 23. elokuuta saakka.

Pääosassa Pohjois- ja Itä-Suomea ei rajoitettaisi metson ja teeren metsästystä, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10.12 saakka. Lisäksi urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittaisiin viime vuotta laajemmalla alueella.

Metson ja teeren kannat ovat edelleen Pohjois-Suomessa useilla alueilla keskimääräistä korkeammalla tasolla, todetaan ministeriön tiedotteessa. "Myös Etelä- ja Länsi-Suomessa voidaan monin paikoin sallia aiempaa pidemmät metsästysajat."

Keskisessä ja eteläisessä Suomessa teerikanta on suurelta osin keskimääräisellä tasolla, joten sen metsästysaikaa rajoitettaisiin ministeriön esityksen mukaan kahteen kuukauteen. Pyykanta on kasvanut koko maassa, mutta se on edelleen harva Pohjois-Suomessa ja paikoitellen Keski-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, joten sen metsästysaikaa lyhennettäisiin näillä alueilla kolmesta kuukaudesta 1–2 kuukauteen.

Vaikka riekkokanta runsastui tänä vuonna monilla alueilla, se on edelleen heikko Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa sekä Pohjois-Suomen eteläosissa. Siksi riekon rauhoitusta jatkettaisiin edelleen suuressa osassa maata.

Itä-Lapissa ja Koillismaalla riekkokanta on vahvistunut, joten siellä metsästys sallittaisiin lokakuun loppuun, mutta rauhoitusalue laajenisi Kemijärvelle ja Ranualle.

Ylä-Lapissa tehdään kanakoirien avulla linjalaskentaa, jonka alustavien tulosten mukaan riekkokanta on hieman vahvistunut ja on nyt keskimääräisellä tasolla, joten siellä ei rajoitettaisi normaalia pitkää metsästysaikaa.

"Pesinnät ovat onnistuneet erittäin hyvin lähes kautta maan. Kaikkien lajien kannat ovat pääsääntöisesti vahvistuneet. Pohjois-Suomessa ollaan jo parina edellisenä vuonna oltu paikoitellen laskentahistorian korkeimmissa tiheyksissä ja huippu näyttää edelleen nousevan", kertoo MMM:n erityisasiantuntija Janne Pitkänen tiedotteessa.

Riistakolmiolaskennat on pystytty tekemään normaalisti koronaviruspandemiasta huolimatta tänä ja edellisenä vuonna. Tällä viikolla riistakolmiot.fi -sivustolle oli päivitetty jo 900 riistakolmion tulokset.

Tuoreen ja kattavan laskentatiedon perusteella voidaan joillain alueilla tarvittaessa lyhentää metsästyskauden pituutta tai kieltää metsästys kokonaan.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja asetusmuistio löytyvät tästä osoitteesta.