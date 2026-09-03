Koirien kouluttamista villisikojen raatojen etsintään esitettiin keväällä – Ruokavirasto ei myöntänyt rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto eivät pitäneet vielä keväällä ehdotusta koirien koulutuksen pilottihanketta ajankohtaisena.