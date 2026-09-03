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Tekoäly vahtii metsätöiden vesistövaikutuksia reaaliajassa – poikkeamat havaitaan jo työmaalla
Kun dataa kertyy jatkuvasti, auttaa tekoäly tunnistamaan veden luontaisen vaihtelun ja erottaa siitä poikkeavat muutokset.
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Metsä
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Ympäristö
3.9.2026
08:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
tekoäly
metsätalous
vedenlaatu
vesistökuormitus
Liqum
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