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Juuri nyt | Hallitus esitti kymmeniä miljoonia lisää rahaa yhdelle pohjoisen raidehankkeelle – näin vastuuministeri kommentoi
Tilaajalle | Joonatan ja Juhana Männistö kasvattavat perunaa 120 hehtaarilla: ”Sopimus kaupan kanssa on katkolla joka päivä”