Metsän hinta jatkanut nousuaan Ruotsissa ‒ yksi merkittävä ero Suomeen verrattunaMetsämaan hinnat kääntyivät Ruotsissa selvään nousuun vuonna 2025. Keskimääräinen hehtaarihinta nousi yli viisi prosenttia vuodentakaisesta.
Metsätilojen hinta nousi Ruotsissa vuonna 2025, kertoo Ruotsin metsähallitus.
Vuonna 2025 keskihinta oli 92 000 Ruotsin kruunua hehtaarilta. Tämä on karkeasti 8 250 euroa. Vuoteen 2024 verrattuna nousua on hieman yli 5 prosenttia.
Metsämaan hehtaarihinta oli vuonna 2025 korkein Götanmaalla (144 500 kruunua) ja matalin Pohjois-Norrlannissa, (42 700 kruunua).
Pienillä metsätiloilla hehtaarihinta oli selvästi suuria tiloja korkeampi. Vuonna 2025 keskihinta oli 1–5 hehtaarin tiloilla 124 400 kruunua hehtaarilta, kun yli sadan hehtaarin tiloilla se jäi 49 900 kruunuun.
Suomesta poiketen metsämaan hinta laski länsinaapurissa vuonna 2023. Hinnat alkoivat nousta kuitenkin heti laskua seuraavana vuonna. Suomessa metsätilojen hinnat eivät ole laskeneet tällä vuosikymmenellä kertaakaan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat