Ilmastokomissaari Wopke Hoekstran viesti oli mieluisa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle ja pääministeri Petteri Orpolle.

Ilmastokomissaari Wopke Hoekstran viesti oli mieluisa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle ja pääministeri Petteri Orpolle. Kuva: ALESSANDRO RAMPAZZO

EU:n ilmasto­komissaari Wopke Hoekstra on valmis katsomaan, pitääkö hiili­nielujen laskenta­tapaa muuttaa. Suomi voisi mahdollisesti välttää miljardilaskun, jos nielujen laskentamenetelmiä korjataan, uutisoi Helsingin Sanomat.

Hoekstra vieraili Suomessa 2. syyskuuta. Komissio aikoo julkistaa väliarvion jäsenmaiden hiilinieluista vuodenvaihteen tienoilla

Hoekstran mukaan komissio ottaa arviossaan huomioon jäsenmaiden huolet ja nielujen laskentatapaan liittyvän kritiikin.

Ongelma ei ole yksin Suomen, vaan 10–15 vuotta sitten tehdyt ennusteet hiilinielujen kehittymisestä eivät yleisesti ottaen ole toteutuneet. Komission arvion mukaan 11 jäsenmaata uhkaa jäädä nielutavoitteestaan.

EU:n tavoite on kasvattaa hiilinieluja, kuten metsiä, vuosikymmenen loppuun mennessä. Toteutunut suunta on kuitenkin päinvastainen: nielut ovat supistuneet, mikä uhkaa viedä pohjan päästövähennystavoitteilta.

”Olen erittäin tietoinen siitä, kuinka hirvittävän herkkä tämä aihe on erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.” Wopke Hoekstra

Harvassa maassa tilanne on yhtä paha kuin Suomessa, jossa metsien hiilinielujen romahtaminen on johtanut maankäyttösektorin muuttumiseksi päästöjen sitojasta päästöjen lähteeksi. Hiilinielujen supistumisen taustalla ovat lisääntyneet hakkuut, metsien kasvun hidastuminen ja muun maankäytön lisääntyminen.

Tavoitteestaan jäävä jäsenmaa voi ostaa nieluyksiköitä mailta, joiden hiilinielut ovat vahvistuneet tavoitetta enemmän. Nieluyksiköitä ei kuitenkaan ole juuri myytävänä, ja ne ovat kalliita.

Komissio uudistaa parhaillaan nielujen laskentatapaa. Suomessa on herännyt toive siitä, että Suomi voisi välttää nielujen ostamisen.

”Meidän täytyy arvioida sitä”, Hoekstra sanoo diplomaattisesti Helsingin Sanomille.

Hän kertoo oppineensa, että Suomessa on ”miljoona” metsänomistajaa ja että metsät ovat ”järjen ja sydämen asia”.

”Olen erittäin tietoinen siitä, kuinka hirvittävän herkkä tämä aihe on erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.”

Suomi toivoo, että laskentatavan uudistuksella välttäisimme hiilinielujen ostamisen. ”Meidän täytyy arvioida sitä”, ympäristökomissaari Wopke Hoekstra sanoo. Kuva: ALESSANDRO RAMPAZZO

HS: EU:n ilmasto­komissaari sanoo olevansa valmis katsomaan, pitääkö hiili­nielujen laskenta­tapaa muuttaa