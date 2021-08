Ilmoittautuminen peurapoikkeusluvan käyttäjäksi on auki – jo noin 50 Metsästäjäliiton jäsentä täyttänyt lomakkeen

Jaana Kankaanpää

Yötähtäinlaitteita (kuvassa kiväärin vieressä) ja valoa on tällä hetkellä jo mahdollista käyttää supikoiran sekä tietyin ehdoin villisian pyynnissä.

Nyt on ohjeistus ja ilmoittautuminen valmiina poikkeuslupaan liittymistä varten valkohäntäpeuroja metsästäville. Lupa koskee valonlähteiden ja yötähtäinten käyttöä valkohäntäpeuran metsästyksessä Helsinki–Tampere–Pori -alueen lounaispuolella, tiedottaa Metsästäjäliitto.

Valkohäntäpeurojen vahtimismetsästys alkaa 1.9. ja jatkuu 15.2. asti. Metsästäjäliitolle myönnetty poikkeuslupa on voimassa koko kauden ajan.

"Alkukaudesta valoa riittää muutenkin, tarvetta luvalle ilmennee marras–joulukuusta alkaen", sanoo Metsästäjäliiton kenttämestari Chris Karppinen.

Hän korostaa, että kyseessä on apuväline jahtiin. Tavoitteita lupaan ilmoittautuneiden metsästäjien tai luvalla ammuttujen eläinten määristä ei ole asetettu.

Metsästyksen kannalta keskeisintä on huomioida, että poikkeuslupaa saa käyttää vain vahtimismetsästyksessä.

"Metsästäjä ei saa olla aktiivinen ja hiipiä riistan perässä, eikä kukaan saa ajaa riistaa ampumahollille. Metsästyksenjohtajan tehtävänä on tietää ketkä metsästävät, missä metsästävät ja sopia esimerkiksi turvallisista ampumalinjoista."

Jotkut ovat jo ehtineet moittia poikkeuslupamenettelyn byrokraattisuutta.

Lakisääteinen saalisilmoitus on joka tapauksessa tehtävä Oma riista -palveluun. Käytännössä lisätyötä teettää Metsästäjäliitolle tehtävä raportointi poikkeusluvan edellyttämistä asioista.

Liitolle on ilmoitettava, onko käytetty keinovaloa vai yötähtäintä sekä pyyntipaikan lumen syvyys pyyntihetkellä.

"En kutsuisi tätä työlääksi, vaikka töitä jonkin verran teettääkin", toteaa Karppinen.

Hän kannustaa valitsemaan raportointiin henkilön, jolle esimerkiksi taulukko-ohjelmien käyttö on tuttu. Henkilön ei ole pakko olla metsästyksenjohtaja.

Poikkeuslupaan voi liittyä missä vaiheessa kautta hyvänsä ohjeiden mukaisesti. Metsästäjäliiton jäsenet lähettävät sähköisen ilmoittautumislomakkeen ja liittoon kuulumattomat lähettävät lomakkeen sähköpostitse.

On kuitenkin syytä muistaa, että poikkeuslupa on voimassa vasta, kun Karppinen on lähettänyt kirjallisen sähköpostivahvistuksen käyttöoikeudesta. "Jos ei kovin suurta ruuhkaa synny, vahvistus tulee saman päivän aikana."

Sunnuntai-iltapäivään mennessä 46 Metsästäjäliittoon kuuluvaa jäsentä oli täyttänyt ilmoittautumislomakkeen.

Tulevalle metsästyskaudelle on myönnetty lähes 78 000 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Lue lisää:

Tiheimmillä valkohäntäpeura-alueilla sallitaan keinovalon ja yötähtäinten käyttö metsästyksessä