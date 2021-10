100 000 oranssiin huomioväriin pukeutunutta lauantaista alkaen liikenteessä – varaudu autoilija hirviin ja hirvikoiriin, jahti käynnissä koko maassa

Jos vahinko sattuu, ja autoilija törmää hirvieläimeen tai metsästyskoiraan, on tilanteesta aina ilmoitettava poliisille.

Juha Harju

Hirven metsästysaika jatkuu 15.1. asti.

Lauantaista 9. lokakuuta alkaen koko maassa metsästetään hirviä. Jahtiin osallistuu vuosittain noin 100 000 metsästäjää.

Kun metsästetään hirviä tai valkohäntäpeuroja, edellyttää metsästysasetus, että metsästäjän ylävartalon peittävästä vaatetuksesta sekä päähineestä kaksi kolmasosaa tulee olla oranssia tai oranssinpunaista turvavaatetusta.

Hirvijahtia ei tee näkyväksi vain huomiovärin käyttö, vaan metsästäjät sekä apuna käytettävät metsästyskoirat myös liikkuvat vilkasliikenteisten teiden varsilla ja teillä hirvien ohella.

Hirvet liikkuvat tyypillisesti alkuillasta hämärään aikaan ja varhain aamulla. Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara muistuttaa, että metsästys vaikuttaa hirvien liikehdintään ja eläimiä saattaa ilmestyä tielle valoisaan aikaan ja paikoissa, missä niitä ei välttämättä tyypillisesti kulje.

Hirviporukat varoittavat käynnissä olevasta jahdista yhä enenevässä määrin vilkasliikenteisillä teillä varoitusmerkeillä.

Elovaara pitää tapaa hyvänä. "Tilapäinen muun liikenteen varoittaminen ja pyrkimys estää vahinkoja on hyvä asia. Autoilijan on hyvä varautua siihen, että tielle saattaa nousta hirvi, metsästyskoira tai jopa metsästäjiä varoittamaan käynnissä olevasta metsästystilanteesta."

"Jos tilanne sitä vaatii, metsästäjät voivat myös itse aktiivisesti varoittaa muuta liikennettä mahdollisten vahinkojen estämiseksi."

Mikäli jahti on käynnissä joka viikonloppu useina peräkkäisinä viikkoina samalla alueella vilkasliikenteisen tien varrella, on paikalliselta ely-keskukselta syytä kysyä ohjeita varoitusmerkin jatkuvaan käyttöön, neuvoo Elovaara.

Klassinen tapa varoittaa muita liikenteessä esimerkiksi tien yli juosseesta hirvestä on vilkuttaa valoja.

"Vaikka toinen ei ymmärtäisi mistä varoitetaan, vilkuttaminen terävöittää yleensä havainnointia. Ja jos on nähnyt yhden hirvieläimen ylittävän tien, on syytä odottaa, että lisää eläimiä on vielä tulossa", sanoo Elovaara.

Jos vahinko sattuu, ja autoilija törmää hirvieläimeen tai metsästyskoiraan, on tilanteesta aina ilmoitettava poliisille. Koira on myös toimitettava hoitoon, vaikka omistajaa ei tavoitettaisikaan, ohjeistaa Liikenneturva.

Elovaara toteaa, että heillä ei ole tilastoja kuinka paljon tapahtuu kolareita, joiden osapuolina ovat koirat ja autot.

