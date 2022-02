Lintuinfluenssa syytä huomioida jahtikaudella etenkin vesilintujen metsästyksessä – lintuja kannattaa käsitellä vain käsineet kädessä

Kankaanpää Jaana

Fasaani on herkkä lintuinfluenssaviruksille.

Viime vuonna Suomessa havaittiin enemmän korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa kuin koskaan aikaisemmin. Taudinpurkauksia oli yhteensä 66 luonnonvaraisissa linnuissa, kertoi Ruokaviraston ylitarkastaja Tiia Tuupanen eRiistapäivillä tammikuussa.

Yksi tapaus todettiin fasaanitarhalla.

Fasaani on herkkä virukselle. Tuupasen mukaan viime vuonna Suomessa havaitut viisi taudinpurkausta luontoon lasketuissa fasaaneissa olivat poikkeuksellisia aiempiin vuosiin verrattuna.

”Lintuja kuoli tuhansia. Tartuntavyöhykkeiden perustamisella pyrittiin estämään viruksen leviäminen siipikarjaan ja lemmikkeinä pidettäviin lintuihin.”

Yhteen taudinpurkaukseen voi liittyä useampia sairastuneita lintuja. Virusta todettiin runsaasti hanhissa, joutsenissa, vesilinnuissa ja petolinnuissa erityisesti eteläisessä Suomessa, sekä sivulöydöksenä samaa virustyyppiä yksittäisissä ketuissa ja saukossa.

Viimevuoden lintuinfluenssaepidemia oli myös Euroopassa kaikkien aikojen laajin, Tuupanen totesi. Luonnonvaraisilla linnuilla taudinpurkauksia oli yli 2 400 tautitapausta, siipikarjalla yli 1 300 ja lemmikkieläiminä pidettävissä linnuissa 85 tapausta.

Tautia löydettiin Suomessa myös oireettomissa metsästetyissä sinisorsissa.

”Suositeltavaa on, että epidemian aikana metsästykseen eivät osallistuisi henkilöt, joilla on omaa siipikarjaa tai he käyvät hoitamassa muiden lintuja.”

Lintujen metsästykseen taudinpurkaukset vaikuttivat vain tartuntavyöhykkeillä, missä metsästys oli kielletty.

Tuupanen kehottaa huomioimaan lintuinfluenssan erityisesti vesilintujen metsästyksessä. Lintuja kannattaa käsitellä käsineet kädessä ja pestä kädet hyvin sen jälkeen.

”Virus tuhoutuu kuumennettaessa ja terveiden lintujen lihan syöminen on ok.”

