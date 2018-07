Rapurutto iskee salakavalasti – rapuja ei saa siirtää järvestä toiseen eikä säilyttää muualla kuin pyyntivesistössä

Rapurutto voi tarttua kaikkina vuodenaikoina, ja erityisesti se leviää ravustuksen ja rapusiirtojen välityksellä, muistuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

"Alkukesän lämpimät säät lupailevat reipasta ravustuskauden aloitusta. Ravustajan on syytä tarkoin huolehtia, ettei toimillaan levitä rapuruttoa. Merrat ovat läheisessä kosketuksessa rapuihin ja siksi niiden huolellinen desinfiointi on aina tarpeen, jos niitä on välttämätöntä siirtää järvestä toiseen", sanoo tutkija, ELT Satu Viljamaa-Dirks Evirasta.

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva rapurutto on vakava uhka jokiravuille. Sieltä peräisin oleva täpläravut kantavat rapuruttotartuntaa luontaisesti.

Täplärapujen levittämä rapurutto kuitenkin tappaa kaikki tartunnan saaneet jokiravut.

"Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jokirapukannoissa esiintyy rapuruttoa, joka saattaa esiintyä piilevänä. Rapuruttoa voi siis esiintyä varsinaisten rapukuolemien lisäksi oireettomana sekä jokirapu- että täplärapuvesistöissä. On siis muistettava, että mitään rapuja ei saa siirtää järvestä toiseen eikä lyhytaikaisestikaan säilyttää muussa kuin pyyntivesistössään", sanoo Viljamaa-Dirks.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rapuruttoa kantavien täplärapujen löytyminen vesialueelta estää tyystin jokirapujen palautusistutukset.

Vuoden 2018 ensimmäinen rapurutto löytyi poikkeuksellisen aikaisin tammikuussa.

Se löytyi jään alta Kiteeltä, jossa sukeltaja kiinnitti huomiota kuolleisiin rapuihin järven pohjassa.

Sen sijaan alkukesästä rapukuolemia ei ole tullut Eviran tietoon.

Rapurutto tarttuu kuitenkin kaikkina vuodenaikoina, ja erityisesti se siirtyy ravustuksen ja rapusiirtojen välityksellä.

Rapurutto ei kuitenkaan tartu ihmiseen.

Täplärapu on nykyään luokiteltu erittäin haitalliseksi vieraslajiksi, vaikka sen pyytäminen Suomessa onkin sallittua.

Eviran mukaan rapuruttotartuntoja jää edelleen toteamatta näytteiden puuttumisen vuoksi.

Kuolleita rapuja tavattaessa on syytä ottaa yhteyttä Eviran Kuopion tutkimusyksikköön, jossa raputaudit tutkitaan.

Ravustuskauden kynnyksellä Evira haluaa muistuttaa ravustajia myös rapujen hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Rapuja keitettäessä veden tulee kiehua kunnolla ennen kuin ravut laitetaan kattilaan.

Elävät ravut on lisättävä kattilaan vähitellen siten, että keitinvesi kiehuu jatkuvasti. Näin ravut kuolevat mahdollisimman nopeasti.

Ravustuskausi alkaa 21. heinäkuuta ja jatkuu lokakuun loppuun.

Evira on koonnut ohjeet näytteiden lähettämisestä ja rapututkimuksesta sekä lisätietoa rapurutosta ja sen leviämisen estämisestä.

