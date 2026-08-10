HS: Miljoonalahjoitus Suomen merkittävimmälle lohijokien ennallistamiselleYhdysvaltalainen Patagonia-yhtiö on valmis rahoittamaan Palokin padon purkua 1,7 miljoonalla eurolla. Padon takaa voisi vapautua kymmenen koskea ja yli 1 500 kilometriä vaellusvesiä.
Heinäveden Palokissa olisi mahdollisuus käynnistää Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen virtavesien ennallistaminen. Yhdysvaltalaisen ulkoiluvarusteita valmistavan Patagonia-yhtiön voittoja hallinnoiva Holdfast Collective on sitoutunut rahoittamaan Palokin padon purkua 1,7 miljoonalla eurolla, uutisoi Helsingin Sanomat.
Koko hankkeessa kyse ei ole vain yhden padon poistamisesta. Vuonna 1961 rakennettu pato katkaisee vaelluskalojen reitin Palokin koskille, joista osa on jäänyt patoaltaan alle ja osa kuivilleen. Padon purkaminen mahdollistaisi jopa kymmenen kosken ennallistamisen.
Vaikutus ulottuisi paljon Palokkia kauemmas. Padon purkamisella voitaisiin avata yli 1 500 kilometriä vaelluskalojen kulkureittejä ja yhdistää Palokin kosket Saimaan vesistöön. Uhanalaisille lohikaloille voisi syntyä 40 hehtaaria lisääntymisaluetta.
Palokkia on kuvattu Suomen merkittävimmäksi yksittäiseksi padonpurkuhankkeeksi. WWF:n mukaan se olisi myös suurin yksittäinen toimi, jolla voidaan auttaa Vuoksen vesistön äärimmäisen uhanalaista järvilohta.
Vertailu aiempiin hankkeisiin kertoo mittakaavasta. Etelä-Karjalan Hiitolanjoella kolme patoa purettiin ja vaelluskaloille vapautui noin 1,5 hehtaaria lisääntymisaluetta.
Hanke on myös hallitusohjelman kärkihankkeita, ja WWF on pitänyt sitä esillä. Myös näyttelijä ja kala-aktiivi Jasper Pääkkönen on ollut keskeisesti edistämässä hanketta. Hänen kauttaan Palokki tuli Holdfast Collectiven johtajan Greg Curtisin tietoon.
Lahjoitukset eivät yksistään ratkaise asiaa. Voimalaitoksen omistava Pohjois-Karjalan Sähkö hylkäsi kesällä valtion 40 miljoonan euron ostotarjouksen.
Helsingin Sanomat: Yhdysvaltalainen vaatejätti rahoittaa Palokin padon purkua 1,7 miljoonallaArtikkelin aiheet
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