Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa 10. elokuuta – tavoitteena viljelyvahinkojen ehkäisy

Merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilla maanantaina 10. elokuuta. Aikaistetulla peltometsästyksellä pyritään vähentämään hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja ja hyödyntämään samalla kestävästi hyödynnettävää riistavaraa.

”Hanhien peltometsästyksellä pyritään kohdistamaan metsästyspaine alueille, joilla linnut aiheuttavat vahinkoja, kuten sadonkorjuuta odottaville viljelymaille. Tavoitteena ei ole hanhikannan heikentäminen, vaan elinvoimaisen kannan hallittu ohjaaminen pois herkiltä alueilta”, erikoissuunnittelija Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Kanadanhanhen peltometsästys on sallittu 10.–20.8. klo 12 asti koko Suomessa samoilla edellytyksillä kuin merihanhella: metsästys sallitaan ainoastaan satoa tuottavilla viljelyksillä, ja tukikelpoiset riistalaitumet sekä pienialaiset riistapellot ovat poissuljettuja. Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä.

Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8.–20.8. kello 12 asti on sallittu vain rannikkoalueen pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai kotieläinten rehuksi. Sisämaassa se on rauhoitettu. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä. Myös ravintohoukuttimen käyttö on kielletty.

Merihanhien metsästyksessä on voimassa metsästäjäkohtainen kiintiö, enintään kaksi merihanhea vuorokaudessa. Nämä säännökset ovat voimassa koko metsästyskauden ajan 31.12. asti.

Rajoitetulla metsästyksellä tasapainotellaan kannan leviämisen tukemisen ja maatalousvahinkojen ehkäisyn välillä.

Sekä meri- että kanadanhanhen metsästys vesialueilla alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20.8. klo 12.

Riistakeskus muistuttaa tiedotteessa, että metsästäjien on tärkeää ylläpitää hanhilajien tunnistustaitojaan, sillä saalislajien joukossa voi liikkua myös rauhoitettuja hanhilajeja. Metsästäjän tulee aina olla varma ampumastaan lajista.