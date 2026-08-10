Sikayrittäjät maksaa villisikoja kaataville metsästysseuroille 185 euroa – kannanhoidosta webinaari torstainaLisäksi Ruokavirasto maksaa erillisen näytelähetyspalkkion toimitetuista näytteistä.
Metsästäjät ovat olennaisessa roolissa villisikakannan hallinnassa. Suomen Sikayrittäjät ry kannustaa villisikajahtiin ja maksaa 185 euron suuruista toiminta-avustusta villisikoja kaataville metsästysseuroille, Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessa.
Lisäksi Ruokavirasto maksaa erillisen näytelähetyspalkkion toimitetuista näytteistä.
Metsästäjäliitto ja Suomen sikayrittäjät ry järjestävät kaikille metsästäjille avoimen webinaarin torstaina 13.8. klo 17–19 afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjumisesta ja villisikakannan hallinnasta.
Puhumassa ovat Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Sippola ja järjestöpäällikkö Teemu Simenius sekä Sikayrittäjien asiantuntijaeläinlääkäri Kati Näsärö ja toiminnanjohtaja Ari Berg.
Lisäksi paikalla on Sikayrittäjien riista-asiantuntija Jan-Ove Nyman, joka vastaa kysymyksiin ruotsiksi.
Ilmoittaudu mukaan Metsästäjäliiton verkkosivujen kautta.Artikkelin aiheet
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