Alavudella asuvalla Merja Koivumäellä on käytössä kätevä systeemi vadelmanpoimintaan. Viiden litran jäätelörasiaan on viilletty aukot ja kiinnitetty vanhasta hyttysovesta irrotettu muovinauha, joka kiedotaan vyötärölle.

Vyötärölle kiinnitettävä keräyssysteemi helpottaa marjojen keruuta pensaista. Kädet pysyvät vapaina niin, että toisella voi liikutella pensaan oksia ja toisella poimia.

“Aluksi laitoin nauhan niskan taakse, mutta huomasin, että kun koppa täyttyy, niin se painaa niskaa. Vyötäröllä se on paljon parempi.”

“Aluksi laitoin nauhan niskan taakse, mutta huomasin, että kun koppa täyttyy, niin se painaa niskaa.” Merja Koivumäki

Koivumäki kertoo käyttäneensä systeemiä jo lähes 20 vuoden ajan.

Aluksi hän piti ison rasian sisällä kolmea pientä muovikippoa, mutta myöhemmin hän luopui pikkukipoista ja alkoi kerätä suoraan isoon astiaan. Koivumäki vinkkaa kysymään isoja irtojäätelörasioita lähikioskeilta.

Muovinauha on helppo puhdistaa ja siksi hygieeninen.

Vadelmasato on tänä vuonna poikkeuksellisen hyvä. Koivumäki kertoo keränneensä kymmenisen kiloa vadelmia.

Merja Koivumäki on hyödyntänyt tätä keksintöä jo 20 vuotta. Kuva: Merja Koivumäki

Koivumäki jakoi kuvan poimintasysteemistä Facebookin Marjastus-ryhmässä, jossa se keräsi runsaasti tykkäystä ja kommentteja.

Muutkin alkoivat jakaa omia vinkkejään ergonomiseen poimintaan.

Eräs kommentoija pitää kaulassaan kestokassia, jonka sisällä on sanko. Toinen on kiinnittänyt litran pikkusangon hupparin naruihin.

Pidemmän päälle nämäkin systeemit rasittavat niskaa.

Yksi kommentoija vinkkaa kiinnittämään keräysastian heijastinliiviin, toinen vyölaukun hihnaan.

Eräs poimija askarteli kaurahiutalepakkauksesta kannellisen poiminta-astian, jonka hän on kiinnittänyt ilmastointiteipillä vyöhön.

Pakkauksen sisälle hän asettaa suljettavan pakastuspussin. Aina kun pussi täyttyy, sen voi laittaa suljettuna suoraan pakastimeen ja ottaa uuden pussin tilalle.

”Vanha nahkavyö pitää koko hässäkän lantiollani. Jopas helpotti ja nopeutti poimintaa.”