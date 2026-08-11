Metsä Group vetäytyy Kuura-tekstiilikuidusta – tähän se tyssäsiKuura-hankkeella ei arvioida olevan edellytyksiä jatkaa nykyisellään.
Metsä Group ilmoittaa vetäytyvänsä Kuura-tekstiilikuidusta. Hankkeella ei arvioida olevan edellytyksiä jatkaa nykyisellään, yhtiö toteaa.
”Kuura-tekstiilikuidun kohdemarkkinassa eli puupohjaisissa tekstiilikuiduissa on syntynyt lyhyessä ajassa merkittävä globaali ylituotanto, joka on heikentänyt laadukkaiden ja vastuullisten kuitujen kilpailukykyä”, Metsä Group perustelee tiedotteessa.
”Suurin muutos on tapahtunut Aasiassa, jonne on syntynyt viime vuosien aikana merkittävästi uutta kapasiteettia. Asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan lisähintaa vastuullisesti tuotetuista materiaaleista, ei tällä hetkellä ole riittävästi.”
Metsä Group toteaa edellä mainitun perusteella, että markkinan muuttumisen johdosta investointia Kuura-tekstiilikuitutehtaaseen Kemissä ei tehdä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat