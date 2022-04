Ravivihje: Core hamuaa cupin voittokannua - pitkän pakin kovanaamat blokataan peleistä pois Lauantaina mennään Kavioliigan, Suomen Cupin finaalin ja Best Ladyn merkeissä Lahteen. Vihjeen varmoille povataan koko matkan johtoa.

Jaa

Core poseeraamassa Teivon Mauri Tuurnan Ajon voittajana. Seppo Suurosen siniverinen suojatti on hyvä varmaehdokaskin. Kuva: Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit 12:45 Antti Pylkkänen

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Core on Suomen Cupissa se hevonen, joka muiden tulee lyödä. Paalulta pakoon pyrkivää kuusivuotistähteä lähtevät jahtaamaan yhdeltä takamatkalta Hujake ja Issakan Valo sekä pitkältä pakilta tuore Kultaloimi-sankari Joriini ja kisan voittajaksi vuosi takaperin kierrellyt Morison.

Core on käypäinen idea varmaksikin, sillä vauhtikestävä ori lyönee heti kättelyssä tasaisen 26-vauhdin mittariin, mikä tietää takaa-ajajille helteisiä hetkiä. Niinpä pitkän pakin konkarit pudotetaan systeemistä rannalle.

Best Ladyssa nähdään huippumatsi nuorien tammatähtien Magical Princessin ja An-Dorran sekä niiden kokeneemman kilpasiskon Willow Priden välillä. Viimeksi mainittu oli onnekkain lähtöratalotossa, ja Markku Niemisen suoritusvarma suojatti jää vihjeen tukipilariksi. Willow Pride pystyy pitämään haastajansa ulkopuolellaan alussa ja takanaan lopussa.

Suomenhevostammojen taistossa on mukana viimevuotisen kuningatarkisan kärkipari Suven Sametti – Ciiran Tähti. Kuningatar Suven Sametti sai surkean lähtöpaikan. Eturivistä kohti keulapaikkaa luoviva Ciiran Tähti on selvä suosikki ja yksi selväpiirteisen rivin ankkuriehdokkaista.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Vihjeen toinen varma on American Hero. Pekka Korven salamannopea suojatti räväyttänee johtoon, ja sen jälkeen ovat muilla kaviot kiirettä täynnä.

Kierroksen potentiaalisia varmaehdokkaita ovat myös Furiosa ja Bosse Nice. Viimeksi mainittua vastaan asettuu tauolta varovaisin odotuksin palaava Morris Match.

”Morris Matchillä on ajettu kovimmillaan 23-vauhdilla läpi. Ruuna oli hiitissä ok. Lähtö on kovatasoinen, ja odotukset ovat maltilliset”, linjaa Morris Matchin valmentaja Sirpa Tienhaara.

Suosikeista Knocking Match on vaaran vyöhykkeellä. Mahtavasti menneen ruunan sarjat ovat nousseet menestyksen myötä. Lahdessa vastus on aiempaa vaativampi, ja lisäksi lähtöpaikka tuo mutkia matkaan.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Yllättäjäosastolta nousevat esille kautensa vahvalla juoksulla avannut Lake´s Diana, Ciiran Tähden kantaan todennäköisesti pääsevä Kleppe Spödå, viimeksi vaikeista asemista ruudikkaan loppuvedon kehittänyt Capo ja nousuvireinen tarmonpesä Full Picture.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 7: Pitkän pakin parivaljakko Joriini – Morison herättää kunnioitusta, mutta kun 60 ja 40 metriä edempää lähtee liukkaita nousevia nimiä, niin kaksikon tehtävä on todella työläs.

Viikon varma:

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto75, lähtö 1: Willow Pride ladannee johtoon. Vaikka Magical Princess ja An-Dorra maanmainioita taistelijatammoja ovatkin, Willow Pride pitänee pintansa perille saakka.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 2: Lake's Diana kuului viime kaudella ikäluokkansa tammaeliittiin. Uuden sesongin avaus kieli talvitreenien sujuneen nuottien mukaan.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 4 Willow Pride (6,7)

Lähtö 2: 5,9,8,1 (3,2)

Lähtö 3: 9,5,1 (7,10)

Lähtö 4: 6,12,11,9,5 (7,4)

Lähtö 5: 5 American Hero (9,10)

Lähtö 6: 7,2,4,1,8,6 (9,12)

Lähtö 7: 3,1,8,2,5 (4,11)

1 080 riviä x 0,05 euroa = 54 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.