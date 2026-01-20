Ylivieska muuttaa Ruunaruhtinaan konseptia Ylivieskassa ajettava Ruunaruhtinas muuttuu yhden hiitin kisaksi. Vielä merkittävämpi muutos on kilpailun päivittäminen tasoitusajoksi. Kilpailusihteeri Janne Jääskeläisen mukaan viime vuoden hevospulasta kärsineen kisan tilalle halutaan mahdollisimman täysi lähtö.

Stumne Fyr oli viime vuoden Ruunaruhtinas. Kuvassa ohjastaja Ole-Johan Östre sekä valmentaja Merete Viksås. Kuva: Mia Maki-Maunus

Markku Lindström

Ylivieskan Ruunaruhtinas uudistuu tänä vuonna täydellisesti. Aiemmin kaksipäiväisenä kahden hiitin kisana ajettu kisa on ratkaistu 1600 metrin ja 2600 metrin yhteisajalla.

Tänä vuonna elokuussa ajettava Ruunaruhtinas on yhden hiitin kisa. Kilpailu tulee olemaan 2600 metrin tasoitusajo 15 000 euron ykköspalkinnolla.

Ravikeskus Keskisen hallituksen puheenjohtaja Katri Helminen kertoo tiedotteessa, että aikaisemmin kaksipäiväiset Ruunakunkkarit on tästä eteenpäin yksipäiväinen tapahtuma, jonka nimi on RuunaRuhtinas-ajot.

Lauantairaveissa tullaan Ruunaruhtinaan lisäksi juoksemaan Malja-ajo sekä Toto75-lähdöt.

Suuri syy kilpailuun kohdistuneeseen muutospaineeseen on avoimen sarjan ruunien vähyys. Viime vuonna Ruunaruhtinas ajettiin kuudella hevosella.

Ylivieskan radan sarjoista vastaava kilpailusihteeri Janne Jääskeläinen on tyytyväinen hallituksen tekemään muutokseen.

”Korkeimmalla huipulla ruunat ovat laskettavissa melkein yhden käden sormilla. Lisäksi on muutama nousukas”, Jääskeläinen laskee.

Kisan sarjamääritystä ei ole vielä lyöty lukkoon. Jääskeläinen kertoo, että sarjamääritystä varten seurataan alkuvuosi, millaisia hevosia kilpailuun voisi olla tulossa.

”Tarkoitus olisi saada mahdollisimman täysi lähtö. Ruunille ei ole järjestetty aikaisemmin tämmöistä lähtöä, niin se ei ole kovin simppeli homma. Pitää vähän ajaa tilastoja Hippoksen Hepasta.”

Jääskeläinen korostaa, että sarjamäärityksessä on vielä kaikki auki. Perusmatkan lisäksi tulevien takamatkojen määrää ei olla vielä päätetty. Lisäksi jonkinlainen ikähyvityskin on mahdollinen.

”Joudutaan aika varman päälle vetämään, ettei peloteltaisi paalulaisia, mutta toisaalta ei huippujakaan pois lähdöstä”, Jääskeläinen miettii.

Jääskeläinen kertoo, että myös Ylivieskan keväinen, tammoille suunnattu Helätin-ajo tulee muuttumaan täksi vuodeksi. Aiemmin tasoitusajona ajettu kilpailu on tänä vuonna avoin tammojen ryhmäajo.

RuunaRuhtinas-ajo kilpaillaan lauantaina 8. elokuuta.