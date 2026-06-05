Keskustanuoret ja -opiskelijat torjuvat Timo Soinin: ”Soini on syyttänyt keskustaa juuriensa häpeämisestä”Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho totesi tällä viikolla, että jokainen, joka allekirjoittaa keskustan periaatteet ja ihanteet, on tervetullut puolueeseen.
Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat ottavat jyrkästi kantaa Timo Soinin mahdolliseen poliittiseen paluuseen emopuolueessa.
Järjestöt eivät hyväksy kannanotossaan Soinin tervetuloa puolueeseen, ja vetoavat emopuolueeseen, jotta se pitää arvoistaan kiinni.
Kannanoton mukaan Soini liittyi nuorena Suomen Maaseudun Puolueeseen, jonka olemassaolon keskeinen tarina rakentui protestille maalaisliittoa vastaan. Nyt Soini pohtii ehdokkuutta puolueessa, jonka vastustamisesta hänen poliittinen kotinsa ja henkilökohtainen uransa aikanaan ammensi voimansa.
Soini, joka on aiemmin perustanut ja johtanut perussuomalaiset sekä toiminut sinisen puolueen keulahahmona, on useissa yhteyksissä vihjaillut poliittisesta paluustaan.
”Soinin poliittista tyyliä kuvaavat lukuisat keskustaan kohdistuneet vähättelevät kommentit.”
Keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen korostaa, että puolueen on tehtävä selkeä linjanveto Soinin poliittisen kulttuurin suhteen. Hänen mukaansa Soinin poliittinen perintö liittyy keskustelukulttuurin koventamiseen ja syrjivien puhetapojen arkipäiväistymiseen.
”Keskustan talossa on katto korkealla ja seinät leveällä. Samanaikaisesti meidän täytyy kyetä tekemään periaatteellinen linjanveto sen suhteen, ettei tuon saman talon tuvan pöydän ääneen mahdu millään Timo Soinin yhteiskunnalliseen puhekulttuuriin tuoma rasismi ja populistiset heitot”, Veteläinen sanoo.
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Aapeli Rytkönen muistuttaa, että Soini on vuosien ajan esittänyt keskustaa kohtaan vähätteleviä kommentteja.
”Soinin poliittista tyyliä kuvaavat lukuisat keskustaan kohdistuneet vähättelevät kommentit. Soini on syyttänyt keskustaa juuriensa häpeämisestä sekä haukkunut keskustan kansanedustajia vahanukeiksi, kokoomuksen apupuoluelaisiksi ja puoluetta hallituksen tukipönkäksi”, Rytkönen sanoo kannanotossa.
Rytkösen mukaan Soini ei ole irtaantunut vähättelevistä kommenteistaan, joten on perusteltua kysyä, onko Soinilla kyky puhua poliittisen kulttuurin sisällä asiallisesti toisille ihmisille.
Järjestöjen mukaan Soinin ehdokkuus olisi signaali siitä, että keskusta on valmis sivuuttamaan oman historiansa ja arvopohjansa tunnetun ehdokkaan vuoksi.
Nyt keskustan on päätettävä, onko sillä vielä jokin syvempi yhteiskunnallinen sanoma vai onko kaikki kaupan, kunhan ehdokas on riittävän tunnettu, kannanotto päättyy.Artikkelin aiheet
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