Oulun kierroksella riittää haastetta Vänrikki ja Yara Dream valikoituivat Oulun haastavan 75-kierroksen varmoiksi. Kumpikaan ei pääse urakastaan helpolla, sillä vastus on tasokas ja molemmat hevoset palaavat pieneltä huililta.

Vänrikki voitti marraskuun lopussa Mikkelin raveissa, jotka oli siirretty Lahteen. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen / Suomen Hippos

King of Djazz on tuttu vieras pohjoisen T75-kierroksilla. Ruotsalaisen Sandra Erikssonin ajokki on näyttänyt suomalaisille vastustajilleen kaksi kertaa takakavioitaan.

Nyt ruuna palaa kuukauden huililta, mutta voitokas ja hyvin liikkeelle lähtevä hevonen tuskin tulee Ouluun terveisiä tuomaan. Kurri Jari Boko on upea hevonen ja parhaana päivänään se pystyy kukistamaan ruotsalaisvieraan.

Toisen kohteen mielenkiintoisin hevonen on Marika Pääkkösen valmentama Nätti Tiana. Ikäluokkansa huipulla koko uransa kilpaillut tamma palaa kahden kuukauden tauolta. Kahdelta takamatkalta ei ole helppo voittaa, mutta luokkaa hevosella on vaikka Teivon kuningatarkilpailuun saakka.

Mustasukka on tauluaan parempi ja kuuluu lapulle. Hittavainen ja Helmi-Leena pääsevät heti alussa kärkiporukkaan, joten kummankaan voitto ei saa yllättää.

Rhapsody Tooma, Iivo Fastback ja Verduzzo ovat kolmannen kohteen suosikkeja. Cashew S teki Oulussa laukkansa jälkeen vahvan esityksen. Takarivistä sen ei tarvitse osallistua kiihdytykseen, joten kirivoimat säästyvät loppuun.

Tammadivisioonan niukaksi suosikiksi nousee hienossa kunnossa kilpaileva Macabeo. Tamma lähtee voltista liukkaasti liikkeelle ja pystyy myös kirimään pitkään ja tehokkaasti.

One Lady Boko jäi Teivossa pussiin ja vaikutti aikaisempaa rauhallisemmalta.

Snowflake kohtaa kovempia hevosia kuin aikaisemmin, mutta Kuopion kiri oli näyttävä ja osoitti kunnon olevan huipussaan.

BWT Johnny B Goode on tehnyt pitkään hienoja juoksuja, eikä takarivi ole vahvasti kirivälle hevoselle iso miinus.

Rusty Gage on tottunut voittamaan Äimärautiolla. Otteet terävöityvät varmasti startti kropassa ja haussa on neljäs peräkkäinen voitto.

Nordic Beauti on löytänyt Janita Luttusen valmennuksessa Bodenissa itsensä. Oulun voitto tuli hienolla tyylillä ja varaa tuntui jäävän paljon.

Vänrikki palaa Ouluun pieneltä huililta. Tauot eivät ole ennenkään olleet menestyksen esteenä, joten sopivassa sakissa voitto on ulottuvilla. Tinderi kannattaa huomioida, jos Antti Ojanperän valmennettavaa varmistelee.

Yara Dream vakuutti Rovaniemellä karkaamalla keulasta helppoon voittoon. Vastaava suoritus riittää Oulussakin aivan kärkeen.

Felix S.H., Mondriaan Boko, Francis Coccola ja Mari Leinosen tallista aloittava Icella kuuluvat kupongille, mikäli Riku Salmisen ajokki ei kelpaa varmaksi.

Viikon varma – T75-6: 11 Vänrikki

Ojanperän tallista ori on tehnyt lähes poikkeuksetta hyviä suorituksia. Tauko ei ole ongelma ja vastus on sopiva.

Viikon väistö – Toto75-6: 2 Harlamov

Vakuuttava voitto viimeksi keulasta. Kakkoselta iso laukkariski ja vastus kovenee oleellisesti.

Viikon idea – Toto75-4: 1 Snowflake

Terävä kiri Kuopiossa. Voi saada taas helpon juoksun kärjen takana ja on koventuneesta vastuksesta huolimatta mahdollinen yllättäjä.