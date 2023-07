Härmässä nousukuntoa uhkunut Henry Flyer Sisu on Petri Salmelan St Michel -hevonen: ”Pärjäämään tullaan”

St Michel -ajon 2023 kahdeksasta hevosesta kuusi on selvillä, kun Stoletheshow on tänään pudonnut listalta. Tuorein kutsuttu on Härmässä 10,4-tuloksella Hierro Bokolle niukasti hävinnyt Henry Flyer Sisu.