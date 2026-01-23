Viikonlopun ravit: Oulussa 75, Vincennesissä Prix d’Amerique ja Antti Ojanperän hevoset Viikon suomalaiset pääravit juostaan Äimärautiolla pirteässä pakkasessa. Sunnuntaina päähuomion vie talven pääkilpailu Prix d’Amerique Pariisissa. Myös Antti Ojanperä on aktiivisena talvimeetingin pääpäivänä.

Jaa Kuuntele

Go On Boy voitti viime vuonna Elitloppetin. Prix d’Ameriquessa se sijoittui kolmanneksi. Suosikkien poisjäännit ovat nostaneet Romain Derieuxin silmäterän sunnuntain suurkisan suosikiksi. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 23. tammikuuta

Suomessa perjantai on jälleen ravipäivä. Jokimaan kahdeksan lähdön raveissa pelataan eritoten Toto5-peliä, joka käynnistyy neljännestä lähdöstä.

Lahdessa muilla ohjastajilla on mahdollisuus ottaa edes vähän kiinni Santtu Raitalan tekemää suunnatonta kaulaa ajajaliigassa, sillä pihtiputaalainen viettää viikonlopun Ranskassa.

Raitalan 31 voittoa viikkoa ennen tammikuun loppua on jykevä suoritus. Ajajaliigan kakkonen ja kolmonen Jarmo Saarela ja Ari Moilanen urakoivat Jokimaalla kuuden lähdön verran.

Jokimaan jälkeen puntarissa on Färjestadin Toto64 peli, joka alkaa kello 20.30.

Lauantai 24. tammikuuta

Pakkanen velloo kireänä Suomen yllä, mutta Oulun lauantaisten ravien ei pitäisi olla peruutusuhan alla. Äimäraution iltapäivään mahtuu yksitoista lähtöä ja viidennestä lähdöstä alkava Toto75-peli, jossa on ylimääräistä rahaa tällä kertaa noin 22 500 euroa.

Mielenkiintoinen vieras Oulussa on Sandra Eriksson. Ruotsalaisvalmentaja tuo kylään kaksi hevosta, jotka molemmat ovat tiukasti voittokamppailussa lähdöissään.

Kultadivisioonassa Nähdään King of Djazzin ja Iikka Nurmosen Kurri Jari Bokon armoton kaksinkamppailu. Nousijadivisioonassa bodenlaistreenari yrittänee True Exceptionilla voittoa taktiikalla keulaan ja kukat.

Oulussa ravit alkavat kello 13.00. Toto75 pyörähtää käyntiin kello 14.45.

Kello 13.00 alkavassa TotoTV:n studiolähetyksessä mukana ovat Nelly Korpikoski ja Eemeli Hernesaho. Varikolla tunnelmia välittää Juuso Väyrynen.

Länsinaapurin Toto85-ravit kilpaillaan Kalmarissa. Myös Ruotsin kultadivarissa on luvassa hieno matsi, sillä siinä vastakkain ovat Johan Untersteinerin Stens Rubin ja Oscar Ginmanin naruttelema A Fair Day.

Toto85 alkaa kello 17.10.

Vincennesissä lauantain päälähtö on nelivuotiaiden rahakas Prix Ourasi. Siinä Philippe Allairen italialaisori Ginostrabbliggi haastaa ranskalaiset kovakulkijat.

Lauantaina Pariisissa ei nähdä suomalaishevosia, mutta suomalaisohjastaja kuitenkin. Teemu Keskitalo ajaa ravien yhdeksäntenä lähtönä ravattavassa amatöörilähdössä Heidi du Bisetiä. Kisa ajetaan aikataulun mukaan kello 19.10.

Sunnuntai 25. tammikuuta

Ensitahdit sunnuntain raveihin rummutetaan Kuopiosta käsin. Kello 13.00 alkavissa raveissa on ohjelmassa yhdeksän lähtöä. Toto4-peliä pelataan lähdöstä neljä alkaen kello 14.10.

Pariisissa on sunnuntaina talven suurimmat ravit. Kello 17.20 nähdään, kuka vie Prix d’Ameriquessa suurimmat setelit. Talvimeetingin pääkilpailun voittajalle on luvassa 450 000 euron ykkösrahat.

Antti Ojanperällä on Vincennesin suurkilpailupäivässä kaksi valmennettavaa startissa. Combat Fighter starttaa pääkilpailun jälkeen ravien seitsemännessä lähdössä kello 18.05.

Lightning Stride on mukana yhdeksännessä lähdössä kello 19.05. Molemmissa lähdöissä on noin 40 000 euron ykköspalkinto. Ohjastustehtävistä vastaa Santtu Raitala.

Ruotsissa ravit väistävät Prix d’Ameriqueta. Umåkerin Toto75-peli starttaa totutusta poiketen vasta kello 18.10. Peliä ryydittää lähes 220 000 euron jackpot.

TotoTV on mukana sunnuntain ravikarkeloissa Kuopion ravien alusta alkaen. Kello 13 alkavassa studiolähetyksessä ovat äänessä Jari Haanniemi sekä Tappi Hoikka.