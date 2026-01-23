Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Tuulivoiman tuotanto kääntyi negatiiviseksi – pörssisähkö on nyt kallista
Tilaajalle | Miksi Ruotsin metsät nielevät hiiltä tehokkaammin kuin Suomen? Nämä seikat erottavat metsiämme