Prix d’Ameriquen lähtölista valmistunut – suosikkien poisjäänti antaa tilaa uusille sankareille Prix d’Ameriquessa on mukana neljä ruotsalaista valjakkoa. Suomalaisittain ravipäivään tuo mielenkiintoa kahden Antti Ojanperän valmennettavan pääsy huippuravien muihin lähtöihin.

Jaa Kuuntele

Clement Duvaldestin tuuletti Idao de Tillardin toista perättäistä Prix d’Amerique-voittoa vuosi sitten. Tällä kerralla Duvaldestinin perhe tavoittelee voittoa Lovino Bellon kanssa. Kuva: Gerard Forni

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Sunnuntaina ravattavan Pariisin talvimeetingin suuripalkintoisimman lähdön Prix d’Ameriquen lähtölista on valmistunut. Sunnuntaina Vincennesin kuudentena lähtönä ajettavassa kisassa 18 valjakkoa tavoittelee 450 000 euron ykköspalkintoa.

Kilpailun kahdella viime kerralla voittanut ranskalaisori Idao de Tillard ei ole puolustamassa voittoaan sairastuttuaan ennen joulua. Muista kovista ranskalaisista Jushua Tree on loukkaantunut ja jättää sunnuntain kisan välistä.

Vaikka kaksi kovaa ranskalaista on poissa pelistä, on isäntämaalla kova joukkue sunnuntaille. Viime vuonna Elitloppetin voittanut ja Prix d’Ameriquessa kolmanneksi sijoittunut Roman Derieuxin Go On Boy on yksi kisan suosikeista. Sébastien Ernaultin Joshua Power lukeutuu myös lähdön koviin ranskalaisosallistujiin.

Daniel Redénillä on kaksi valmennettavaa mukana tämän vuoden Prix d’Ameriquessa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ruotsista on tämän vuoden Prix d’Ameriquessa mukana neljä valjakkoa. Daniel Wäjerstenin Borups Victorylla oli paikka kilpailuun, mutta viime vuoden Seinäjoki Racen ja Kymi GP:n sankari ei ole sairastumisen takia mukana. Wäjerstenin tallin värejä puolustaa sen sijaan vasta viisivuotias Bullet the Bluesky.

Daniel Redénin tallista ovat mukana Epic Kronos ja Francesco Zet. Kummankin Redénin valmennettavan rattailla nähdään ranskalaisohjastaja.

Neljäs ruotsalaisedustaja on Björn Goopin ohjastama ja Fredrik Wallinin valmentama Immortal Doc. Björn Goop on voittanut Prix d’Ameriquen ohjastajana kolmesti. Vuosina 2020 ja 2021 voitot tulivat Sebastien Guaraton Face Time Bourbonilla.

Vuonna 2018 Ruotsin kaikkien aikojen voitokkain ohjastaja ohjasti Prix d’Ameriquen voittoon suomalaisen Timo Nurmoksen valmentaman Readly Expressin. Readly Expressin voitto on samalla viimeisin Ranskan ulkopuolelle livennyt Prix d’Ameriquen voitto.

Antti Ojanperällä on sunnuntaina startissa sekä Combat Fighter että Lightning Stride. Kuva: Gérard Forni

Suomalaisittain mielenkiintoa Prix d’Amerique -sunnuntaihin tuo Antti Ojanperän valmentamat Lightning Stride sekä Combat Fighter. Santtu Raitala vastaa kummankin hevosen ohjastamisesta.

Combat Fighter osallistuu seitsemäntenä lähtönä ajettavaan Prix Jean Rene Gougeon -lähtöön. Lightning Stride on mukana yhdeksäntenä lähtönä ajettavassa Prix Helen Johanssonissa.

Kummankin lähdön kokonaispalkintosumma on 90 000 euroa, josta voittaja kuittaa hieman alle puolet. Juostavina matkoina on 2100 metriä ja lähdöt ajetaan ryhmälähtöinä.