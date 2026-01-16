Viikonlopun ravit: Tampereella ravigaala, Combat Fighter kilpailee talvimeetingissäRaviviikko huipentuu kotimaassa ovat Teivon gaalaraveihin, jonka jälkeen viime vuoden onnistujia palkitaan Ravigaalassa. Ravigaalan yhteistyökumppani Maaseudun Tulevaisuus lähettää gaalan suorana lähetyksenä.
Perjantai 16. tammikuuta
Suvantopäivän jälkeen kotimaan ravikaruselli käynnistyy Jokimaalla. Lahdessa ravataan kahdeksan totolähtöä. Toto5-peli kattaa ravien viisi viimeistä lähtöä.
Matias Salon talli on ollut vuoden alussa kovassa tällissä. Tallin 11 starttia ovat tuoneet yhdeksän kaksarisijaa. Jokimaan starttareista sekä Com Rolf että North McLaren ovat lähdöissään suosikkien joukossa.
Jokimaalla kisat alkavat kello 18.00. Toto5 alkaa kello 19.10.
Ruotsissa Toto64 ravataan tällä kertaa Bodenissa, jossa on mukana valtava määrä suomalaista osaamista.
Ruotsissa vaikuttavista suomalaisvalmentajista hevosiaan tuovat radalle Janita Luttunen, Petri Salmela, Jorma Särkiniva ja Jaakko Alamäki. Suomesta mukana ovat muun muassa Maria Kurttila, Mari ja Petteri Joki, Kimmo Nurmos sekä Kyösti Ylivallo.
Toto64 alkaa Bodenissa kello 20.30.
Lauantai 17. tammikuuta
Teivon gaalaravien pelillinen pääjuttu on Toto75, jossa on 75 000 euron jackpot. Suomen oloihin hyvän kokoinen lisäraha tuo peliin piristystä. Korkeimmat sarjat Teivossa ovat molempien sarjojen hopeadivisioonat.
Teivon jälkeen siirrytään Ruotsin puolelle, jossa Toto85 kisaillaan Eskilstunassa. Ruotsin pääpelissä ei päästä jackpoteilla herkuttelemaan, vaan kyseessä on aivan perusmuotoinen kierros.
TotoTV:n studio seuraa lauantain ravitapahtumia kello 13.00 alkaen. Studioisäntänä on Antti Pylkkänen ja asiantuntijana Ami Laaksonen. Varikkotunnelmia välittää Juha Jokinen.
Toto85-kuitit on jätettävä sisään kello 17.10 mennessä.
Ranskassa nähdään lauantaina suomalaisväriä, sillä Antti Ojanperän valmentama Combat Fighter starttaa Prix de Brestissä, jossa kilpaillaan 2850 metrin tasoitusajossa 45 000 euron ykköspalkinnosta. Team Komppiksen omistamaa ruunaa ohjastaa Gabriele Gelormini.
Combat Fighterin lähtö juostaan kello 17.25.
Illalla nautitaan suorasta lähetyksestä hotelli Rosendahlista, jossa pidetään tämän vuoden Ravigaala. Maaseudun Tulevaisuus on Ravigaalan yhteistyökumppani, ja tämän vuoden gaalasta on tarjolla livelähetys vain MT:n sivujen kautta.
Ravigaalan juontavat Nelly Korpikoski ja Lauri Hyvönen. Gaala alkaa kello 20.00.
Sunnuntai 18. tammikuuta
Sunnuntaina ravataan Oulussa. Ravit saatiin lopulta kasaan, vaikka hevosia ilmoittautui mukaan valitettavan vähän. Seitsemän lähdön raveissa pelataan Toto4, joka kattaa iltapäivän neljä viimeistä lähtöä.
Oulussa ravit alkavat kello 13.00 ja Toto4 käynnistyy kello 14.10.
Oulun jälkeen on vuorossa Gävlen sunnuntainen Toto75, joka alkaa kello 16.00.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat