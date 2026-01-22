Päivän ravit: Jättisuosikit pahoilla paikoilla AxevallassaSuomessa joudutaan jo totuttuun tapaan tulemaan torstaina toimeen ilman kotimaista raviurheilua. Katseet kääntyvätkin siis Ruotsiin ja Ranskaan.
TotoTV ohjaa kansaa Pariisin talvimeetingin pariin. Jari Haanniemi ja Marko Lähteenmäki luotsaavat lähetystä kello 14.45 alkaen.
Vincennesin kuudennesta lähdöstä alkaen pelataan Toto4-peliä. Kuitit on laitettava sisään kello 17.15 mennessä.
Illalla Axevallan pääpelinä on Toto64, jossa on reilun 76 000 euron jackpot-raha jaossa. Tällä työntöavulla kuusnelosesta tulee pelimielessä jo varsin elävä tapaus.
Toto64:n avauskohteessa on samalla sekä kierroksen pelatuin että mielenkiintoisin hevonen. Hurjaa jälkeä Mattias Djusen käsistä tehnyt Tretiak debytoi Maria Törnqvistin tallista käsin.
Yli yhdeksän kuukauden taukoon on mahtunut terveydellisiä haasteita, mutta Törnqvistin mukaan hevosen pitäisi tulla starttiin täysin valmiina. Lisäkieppiä tuo eturivin uloin lähtörata.
Tretiak on tähän asti startannut kaksitoista kertaa, joista voittoisia on ollut yhdeksän. Vauhdikkaasti sarjoissaan edenneellä kuusivuotiaalla ruunalla pitäisi edelleen olla sanansa sanottavana. Kuskinpukille istuu Dwight Pieters.
Toinen yönmustasta paikasta kärsivä huippumenijä on neljännen kohteen Shenanigans. Viidestä viime startistaan neljä kertaa voittanut Nathalie Engmanin valmennettava saa pelikansalta vankan luoton, vaikka Jens Laursenin ohjastamalle ruunalle on luvassa rankasti kiertämistä.
Toto64-peli starttaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat