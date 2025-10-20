Päivän ravit: Eija Sorviston talli vahvoilla Seinäjoella ajettavissa Kaustisen raveissaUusi raviviikko käynnistyy Seinäjoelta, kun Kaustiselle suunnitellut maanantairavit jouduttiin siirtämään lakeuksille.
Maanantain pääpeli on normaaliin tapaan Euronelkku, joka starttaa ravien kuudennesta lähdöstä. Euronelkun luottohevonen on toisessa kohteessa starttaava Lykke Li Hoss, joka on nelivuotiaiden Tammasarjassa selvä ennakkosuosikki. Santtu Raitalan ohjastama tamma tavoittelee tällä kertaa takamatkalta jo sen kolmatta peräkkäistä ykkössijaansa. Lykke Li Hossia valmentaa Eija Sorvisto.
Kaksikolla Raitala ja Sorvisto on hyvät mahdollisuudet menestyä myös pääpelin avauskohteessa. Takarivistä starttaava Velocius Crowd One tavoittelee tallikaverin tavoin jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Sorviston tallista on maanantaina viivalla yhteensä kuusi hevosta. Crowd One Evolla on hyvät voittosaumat muun muassa ravien viidennessä lähdössä.
Euronelkun muut avainhevoset ovat Ylivieskassa viikko sitten dominoinut Caramiitta ja Keskisessä viimeksi kolmanneksi sijoittunut Coco C. Garden.
Seinäjoen ravit starttaavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Mantorpin kaviouralla.
Peliaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat