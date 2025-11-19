Päivän ravit: Divisioonakarsinnat värittävät napapiirilläKeskiviikon Toto75-kierros ratkaistaan tällä viikolla Rovaniemellä, missä ravataan yhdeksän lähdön verran.
Illan Toto75-kierros käynnistyy lämminveristen avoimella kultadivisioonakarsinnalla. No Limit Royalty, Yolo Savoy, Henry Flyer Sisu ja Marlon Boko ottavat toisistaan mittaa 2100 metrin juostavalla matkalla. Voittaja kuittaa 3000 euroa.
Ravi-ilta huipentuu kylmäveristen nousija- vastaan haastajadivisioonakarsintaan. Hienoon vireeseen kohonnut Riksun Xavier saa vastaansa Meno-Antin. Takamatkan vakavin haastaja on Hittavainen.
Yksi kierroksen luottohevosista on kolmannen kohteen Pure Keyla. Kari Alapekkala ohjastaa ja valmentaa nelivuotiasta tammaa.
Back On Stage, Brandon Orden, Fat Rabbit ja Livin High Sisu ovat muiden kohteiden nostohevosia.
Rovaniemen ravit alkavat kello 18.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 19.00.
- Osaston luetuimmat