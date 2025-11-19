Suojeltujen metsien määrä on lisääntynyt − näin suuri osuus Suomen metsistä on suojeltuSuojelu painottuu Pohjois-Suomeen, mutta suojeltu pinta-ala on kasvanut etelässäkin jonkin verran.
Suomessa oli suojeltu noin 3,0 miljoonaa hehtaaria metsää vuoden 2025 alussa, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Se vastaa 13 prosenttia metsäpinta-alasta. Metsää on yhteensä 22,9 miljoonaa hehtaaria.
Metsien suojelu kattaa sekä lakisääteiset suojelualueet että talousmetsien monimuotoisuuskohteet.
”Suojelun osuus on suurin Pohjois-Suomessa, jossa viidennes metsistä on suojeltu. Etelä-Suomessa osuus on 6 prosenttia”, kertoo Luken yliaktuaari Aarre Peltola.
Suojelluissa metsissä ei ole yleensä lainkaan metsätalouskäyttöä. Niihin kuuluvat luonnonsuojelulain mukaiset suojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja erämaa-alueet.
Metsätalousmaasta (26,2 miljoonaa hehtaaria) noin 18 prosenttia eli 4,8 miljoonaa hehtaaria on suojeltu. Metsätalousmaahan lukeutuvat puustoiset alueet eli metsät ja joutomaa, jolla kasvaa lähinnä vain yksittäisiä puita.
Metsämaan pinta-ala on suurempi kuin metsien pinta-ala, sillä siihen luetaan metsien lisäksi joutomaa, jolla puun kasvu on hyvin heikkoa, sekä esimerkiksi pysyviä varasto- ja tonttialueita.
Metsällä tarkoitetaan tilastossa kansallisen metsän määritelmän mukaista metsä- ja kitumaan yhteispinta-alaa. Metsä- ja kitumaan välisenä erona on puuston kasvunopeus, joka jää kitumaalla metsämaata pienemmäksi.
Suomen metsien suojelutilasto laaditaan kolmen vuoden välein, ja se kuvaa tilannetta aina 1. tammikuuta kyseisenä vuonna. Viimeisimmän tarkastelujakson aikana metsien lakisääteisten suojelualueiden pinta-ala on kasvanut noin 16 000 hehtaarilla ja monimuotoisuuskohteiden 22 000 hehtaarilla.
Pohjois-Suomessa suojeltu metsäala kasvoi 25 000 hehtaaria ja Etelä-Suomessa 13 000 hehtaaria.
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat