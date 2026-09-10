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Budjettiriihen päätökset eivät tarjonneet riittäviä toimia ahdingossa olevien ruuantuottajien auttamiseksi.
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Uutiset
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Maatalouspolitiikka
10.9.2026
14:45
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
maatalous
Keskusta
välikysymys
maaseutu
afrikkalainen sikarutto
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