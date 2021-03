Päivi Kontio kasvattaa ravuri- ja ratsuvarsoja samoilla periaatteilla

Päivi Kontion albumi

Kontion perheen ravuritamma Bardot Boko ja sen varsa Mijanou (i. Andover Hall) viime kesänä laitumella.

"Ei minulla ole varaa ostaa valmiita huippuhevosia. Vaan on yritettävä itse kasvattaa sellaisia”, pohjustaa Päivi Kontio haastattelutuokiotamme.

Sukunimi Kontio on luonnollisesti tuttu sukunimi niin ravi- kuin ratsupuolen harrastajille. Päivin aviomies Jorma Kontiohan on yksi ravihistorian menestyneimmistä raviohjastajista. Päivin ja Jorman Nina-tytär luo uraa ratsuttajana Belgiassa maan eturivin kuuluvan Oliver Philippaertsin luona. Ennen tätä oli Nina töissä Martin Fuchsin ja Rolf-Göran Bengtssonin palveluksessa. Kontion perheessä hevoset täyttävät niin työ- kuin vapaa-ajan.

"Useasti mietin, miksi sitä uhraa suurimman osan vuorokauden tunneista hevosiin. Elämäntapahan tämä on, ei ilman hevosiakaan osaisi olla”, hymähtää Päivi Kontio talliaskareiden keskellä kotonaan Enköpingissä.

Kontion pariskunta on asunut reilut parikymmentä vuotta Ruotsissa, josta valtaosan ajasta omalla tilalla aivan ravivalmentaja ja hevoskasvattaja Stefan Melanderin naapurissa Enköpingissä.

"Ajan hevosiani Melanderin valmennuspaikoilla, jotka ovat aivan huippuluokkaa. Lisäksi Enköping on maantieteelliseltä sijainniltaan oivallinen tukikohta Jompen lainaohjastamiselle”, Päivi kertoo.

Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole kuitenkaan käsitellä Jorma Kontion fantastista raviohjastajan uraa, vaan esitellä Kontion perheen suurelle yleisölle tuntemattomampaa ravi- ja ratsuhevosten kasvattamista.

"Varsojen kasvatus on minun vastuullani, ja kasvatustoimintaa ei tehdä suuressa mittakaavassa. Haaveenahan on aina saada esiin huippuyksilöitä niin ravi- kuin ratsupuolelta”, kertoo Päivi.

Päivi Kontion tausta on ravipuolelta, ja työhistoriasta löytyy pidempi ajanjakso Ranskasta Ulf Nordinin ja Jean-Lou Pepionin palveluksesta. Suomessa Päivi oli useamman vuoden Kemppi-tallilla töissä.

"Ollessani Ranskassa oli Jean-Michel Bazire nuori poika, ja olemmekin useasti hänen kanssaan nauraneet, ettei sitä silloin arvannut Baziren urakehityksen kaarta”, toteaa Päivi hymyssä suin.

Ranskaan on kytköksissä myös Päivin elämän hevonen. Sillä vuonna 2004 syntynyt ravuri Zlatan Blou tienasi valtaosan yli kolmen miljoonan kruunun voittosumman juuri Ranskasta.

"Monta mukavaa muistoa on Zlatan Blousta, rahallisesti suurin saavutus oli UET GP:n kakkossija, josta taisimme tienata noin 80 000 euroa”, kertaa Päivi osaomistamansa sekä osan uraa valmentamansa Zlatan Bloun saavutuksia kilpaurilta.

Mutta palataanpa tähän päivään, ja käydään läpi uudelleen Solvallan keskiviikkoillan kolmas lähtö, jossa Jorma ohjasti Kontion perheen kotikasvatin La Veriten toiseen perättäiseen voittoon hyvällä täyden matkan tuloksella 1.14,9a, ja kyseessä oli vasta uran kolmas startti.

"La Veriten kanssa on ollut pieniä murheita uran alkuvuosina. Mukavaa että ruuna on nyt nelivuotiaana päässyt näyttämään osaamistaan. Sanoin jo sen ollessa pieni varsa, että jos se suuntaa kaiken energiansa kilpailemiseen on sillä valoisa tulevaisuus,” kertaa Päivi Katja Melkon valmennuksesta kilpailevan energisen La Veriten historiaa.

"La Verite oli aiemmin sen verran vauhdikas kotona, ja olen kai tullut sen verran vanhaksi, etten halunnut itse ajaa sillä kotona. Katjan valmennuksessa hevonen on rauhoittunut ja viisastunut tosi paljon. Tykkään tosi paljon Katjan valmennustavasta sekä ylipäänsä, kuinka he pitävät ja hoitavat hevosia”, listaa Päivi syitä La Veriten siirtymisestä hyvän ystävän Katja Melkon valmennukseen.

La Veriten emä on starttaamaton Bardot Boko. Tamma oli nuorempana Päivin valmennuksessa, mutta rokotusten aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi Bardot Boko ei koskaan päässyt koelähtöä pidemmälle.

"Me itseasiassa liisasimme Bardot Bokon kilpahevoseksi Boko Stablelta. Leasing-sopimuksen päättyessä John Bootsman ei halunnut tammaa takaisin. Bardot Bokolla on hyvä emälinja ja tietyllä tapaa hyvät liikkeet ja hyvän hevosen leima. Nämä helpottivat astutuspäätöksen tekemistä”, kertoo Päivi ravikasvatustoiminnan aloittamisesta.

Hyvä emälinja on yksi tärkeimmistä tekijöistä Päiville valittaessa siitostammoja niin ravi- kuin ratsupuolella. Toisena tärkeänä seikkana Päiville tamman valinnassa on että tammassa on oltava jollakin tapaa luonnetta. Bardot Boko täytti Päivin kriteerit, sillä ranskalainen emä Margherita Rosa on emänä muun muassa Dante Bokolle, joka keräsi kilparadoilta lähes 10 miljoonan kruunun voittosumman.

Orivalinnoissa Päivillä on ollut mukana arjen realistisuutta.

"Totesin etteivät minun rahkeeni riitä Andoverin Hallilla astuttamiseen, jolloin Jomppe suositteli Make it Happenia. Hänen mielestään sen oriin jälkeläiset olivat juoksijoita, ja lisäksi myös mukavia yksilöitä”, kertoo Päivi ensimmäistä orivalintaansa.

Tuloksena oli vuonna 2015 syntynyt Shalako joka on Päivin omien sanojen mukaan mukava kilpahevonen hänenlaiselle harrastajalleen. Borreliasta kärsinyt ruuna on ollut kolmen parhaan joukossa kuudesti yhdeksästä yrittämästä, joten keskivertoa paremmasta hevosesta on kuitenkin kyse. Seuraavaksi syntyneen La Veriten isänä olikin Kontioille tuttu Readly Express.

"Ready Cashiin meillä ei ollut varaa, joten otimme sen pojan. Käytettäessä nuorta oriita, sisältyy siihen aina pieni riski. Mutta periyttäjäksihän Readly Express on jo ehtinyt osoittautua”, toteaa Päivi.

Bardot Boko jouduttiin lopettamaan muutama viikko sitten. Seuraavaksi isäoriiksi oli jo päätetty Maharajah, jonka tammakiintiöön Bardot Boko olisi saanut paikan tälle vuodelle. Nyt sukua jatkamaan jäävät kaksi nuorimmaista varsaa, joista 2019 syntyneen Sidonie B.:n isänä on Villiam.

"Olikohan se kokeen vai ensimmäisen startin jälkeen, kun Jomppe sanoi Nurmoksen Timolle, että hän varaa Bardot Bokolle paikan Villiamilta heti sen aloittaessa siitoksessa. Olimme ajoissa liikkeellä Villiamin suhteen,” naurahtaa Päivi.

Viime vuonna syntynyt Mijanou on Andover Hallista, ja näin ollen Päivi sai toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa Andover Hallilla astuttamisesta.

"Olen siitä kummallinen kasvattaja, etten ole halukas myymään ravikasvattejani. La Veriteesta ostajat olivat kiinnostuneita sen ollessa jo pikkuvarsa. Olihan meillä kotona keskustelua myymisestä, mutta ei se meiltä mihinkään lähtenyt”, naurahtaa Päivi.

Ratsuvarsojen kasvatuksen pariin Päivi ajautui Nina tyttären ratsastusharrastuksen kautta.

"Ninan ollessa peruskouluikäinen ostimme hänelle ensimmäisen ratsuponin. Melko nopeasti huomasin, että ratsuhevosten hinnat olivat pilvissä. Ja ainoa mahdollisuus saada käsiinsä hyviä ratsuja oli kasvattaa niitä itse”, kertoo Päivi ratsukasvatuksen aloittamisesta.

Tällä hetkellä Kontiolla on kolme nuorta ratsua omistuksessaan, emätammat hän on laittanut pois.

"Ratsuvarsoille olen käyttänyt Ninan ollessa Belgiassa ammattiratsuttajia. Nuoret hevoset ovat menestyneet hyvin laatuarvosteluissa ja nuorten luokissa”, kertoo Päivi ratsuvarsojen kuulumisista.

Osan ratsuista Päivi on ajatellut myydä, ja luonnollisesti hyvät kilpailutulokset auttavat myymisessä, mutta myös varsojen hyvät suvut.

"Ratsutammani täytti minun asettamani kriteerit jalostusvalinnalle. Ratsupuolella taisin olla perinteistä ratsukasvattajaa varakatseisempi isäoriiden valinnoissa. Jälkikäteen katsottuna löysinkin hinta-laatusuhteeltaan oivallisia oreja, joiden varsamaksut ovat tänä päivänä aivan toista luokkaa”, kertoo Päivi yhteneväisistä periaatteistaan jalostusvalinnassa sekä ravi- että ratsupuolella.

Päivin tarkoituksena on jatkaa kasvatusta sekä ravi- että ratsupuolella, mutta ensin hevoset saavat kilpailla niin kauan kuin siltä tuntuu.

"Molemmilla ravitammoilla on tarkoitus jatkaa kasvatustoimintaa, kun aika on kypsä siihen. Ratsuista olen ajatellut jättää itselleni nyt viisivuotiaan tamman. Sen lisäksi että se on menestynyt hyvin nuorten luokissa, on se todella miellyttävän luonteinen. On muuten meidän Jompen suosikkihevonen vuotiaan Andover Hallin jälkeläisen lisäksi”, kertoo Päivi haastattelun päätteeksi.

Päivi Kontion omistama ja kasvattama 5-vuotias tamma Jolie (SWB) irtohypytyksessä.