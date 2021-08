Perttusen tallin yllätysten kuninkuusravit: "Menestystä odotettiin, mutta eri hevoselta"

Vixelin vahvuus on sen heikkous: menohalua pitää osata säädellä. Menohalua riittää yhä 64-vuotiaalla valmentajallakin. Hevoset saivat huilia,. mutta mies lähti Loviisaan ohjastamaan.

Terhi Piispa-Helisten

Vixeli vei 3 100 metrin päätösmatkan reippaalla keulalla. Kokonaiskisan kolmas sija jäi vain 0,1 sekunnin päähän.

Orimattilalainen Tapio Perttunen odotti ori Vixelin sijoittuvan kolmen sakkiin kuninkuusraveissa Seinäjoella viime viikonloppuna. Se, että tallin kolmesta ensikertalaisesta paras olikin tamma Suven Sametti, oli sen sijaan pieni yllätys.

"Kyllä Vixelin kovuus tiedettiin paremmin kuin Sametin. Mulla oli sen pärjäämisestä hyvinkin kovat odotukset. Ajattelin, että jos tamma on loppukisassa kolmannen paikkeilla, se on mennyt kiitettävästi, viiden joukossakin olisi ollut hyvä", hän analysoi maanantaina.

7-vuotias Vixeli on huippusuvusta ja se on osoittanut lahjojaan ikäkausilähdöistä asti, kuten myös ravikuningattareksi kruunattu 6-vuotias Sametti.

Perttunen totesi jo viikonlopun alla, että Vixeli on enemmän stayeri eli pitkien matkojen menijä kuin pätkänopea. Siksi hän odotti siltä eniten juuri ratkaisevalla päätösmatkalla.

Se myös nähtiin. Vixeli viiletti 3 100 metrin matkan voittoon. Avausmatkalla 2 100 metrillä se taas prässäsi kuolemanpaikalta eikä ollut millänsäkään.

Lopputuloksissa edelle ehtineet vanhemmat konkarit Evartti, H.V. Tuuri ja Välkyn Tuisku saavat siis oikeasti olla jatkossa varuillaan.

"Sillä on iso moottori. Vahvuus on sen paras puoli. Odotan, että sillä on vielä iso tulevaisuus – niin kuninkuuskisoissa kuin muissa."

Tavoite palkintopallin sijoituksesta kokonaiskisassa kariutui maililla. Kuninkuuskisan konkari Perttunen otti laukan osaksi omaankin piikkiin, vaikka lähtöauton epätasainen kiihdytyskin jätti toivottavaa:

"Tiesin sen, että laukka on vielä lähellä. Ori yritti ihan liikaa eikä meinannut antaa laukkaa pois, kun se on niin innokas ehtimään toisten perään."

Nuoren hevosen pyrkimys laumaan näkyi myös päätösmatkan lopussa. Yli puolet matkasta johtanut Vixeli erkani loppukaarteesta joukosta, kun Perttunen tiesi toisten pian lähtevän myös kiriin.

"Kun lähdin ajamaan siinä alta pois, se ei mennyt ollenkaan tosissaan sitä viimeistä puolikasta. Yritin vähän sitä kannustaakin, että olisi mennyt ja olisi saatu enemmän rakoa."

Kokonaiskisan kolmas sija jäi vain 0,1 sekunnin päähän. Silti neljäs tila on Perttusen mukaan kiitettävä suoritus.

Hyvästä kunnosta ja terveydestä kertoo, että palautuminenkin oli nopeaa. Kuninkuusravien jälkeisenä aamuna Vixeli kävi hoitamassa siitoshommia.

"Se kävi jo aamuhypyllä ja oli tosi pirteä", Perttunen naurahtaa.

Tapio Perttusen puheesta kuultaa, että ensi vuonna voidaan hyvin nähdä Forssassa jälleen kolme hevosta kuninkuus- ja kuningatarkisassa.

Kaikki kolme ovat erittäin hyviä, hän sanoo viitaten myös Uljas Suomalaiseen, joka sijoittui Vixelin perässä Seinäjoen yhteistuloksissa viidenneksi.

Tallin kolmas edustaja oli valmennustiimillekin yllätys, sillä se kehittyi vasta viime talven aikana ykköstason hevoseksi.

"Kausi jatkuu molemmille oreille, mutta katsotaan rauhassa milloin."

Sametille katsellaan myös avoimia tammalähtöjä, mutta sekin saa nyt ottaa muutaman päivän rauhassa laitumella.

Perttunen itse ei malta rauhoittua. Maanantaina illalla hän ajoi kilpaa Loviisan kesäraveissa kuudessa lähdössä, ja ohjastettavista vain yksi oli omasta valmennustallista.

