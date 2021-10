Oriasemilla vaihtelevat kokemukset siitoskauden saldosta – Friendly Bourbon ja Parvelan Retu käytetyimmät siitosoriit

Johannes Tervo

Onnelan oriasemalla heinähäkillä olivat siitostammat Dilba Sisu (kantavana Southwind Spiritistä), Rosalind Face (Pojke Kronos) ja She's Easy Breezy (Traveling Man).

Lämminveriravureissa, suomenhevosissa ja muutamilla poniroduilla astutukset vilkastuivat hieman. Laskua kirjattiin erityisesti islanninhevosten ja arabien kohdalla.

Luvut käyvät ilmi Suomen Hippoksen alustavasta astutustilastosta.

Ravurikasvatuksessa isäosien kärjessä nähtiin vaihdosta. Lämminverioriiden suosituimmaksi nousi suoraan ensimmäistä vuottaan Suomessa astunut Friendly Bourbon 117 tammalla.

Seuraavaksi suosituimpien joukkoon nousivat Maharajah nyt 81 (viime vuonna 67), All Laid Out sai 66 (45) ja Jontte Boy 65 (53) tammaa.

Siirtospermalla siemennykset jatkoivat suhteellisesti kasvuaan. Ulkomaisista huippuoriista kiinnostivat Maharajahin lisäksi suhteessa viime vuoteen erityisesti Googoo Gaagaa 31 (23) ja Nuncio 19. Green Manalishi veti uutena 10 tammaa ja Bold Eaglellä siemennettiin 7 tammaa kahden sijaan.

Kilpailukieltokohun keskellä olleen Propulsionin siitoskäyttö jatkui Suomessakin. Tammoja oli 12 viime vuoden viiden sijaan.

Andover Hall sai myös muutaman tamman viime vuotta enemmän (25).

Aiemmista suosikeista Broadway Hall, Knows Nothing, Mavens Way ja menettivät sen sijaan selvimmin asemiaan.

188 oriilla oli tammoja yhteensä 1 557, mikä on 12 tammaa eli vaille prosentti viime vuotta enemmän.

Suomenhevoskasvatus jatkuu kokonaisuutena vilkkaampana kuin lämminveriravurien ja aallonpohja näyttäisi nyt hieman ohitetun.

Tammoja astutettiin 1 901, mikä on 33 enemmän kuin vuosi sitten. Nousua on siis vajaa kaksi prosenttia.

Jalostusjohtaja Minna Mäenpään mukaan keskusjärjestössä ollaan mielissään, että suomenhevosten astutusluvut ovat kokonaisuudessaan nousussa.

"Myös lämminverissä ylitettiin uusien tietojen myötä viime vuoden taso", hän toteaa.

Tilastojen tarkempi analysointi on vielä kesken, sillä oriiden tietoja saapuu Hippokseen edelleen pikkuhiljaa.

Suomenhevosoriiden astutuksia on tällä hetkellä ilmoitettu 222 oriille, viime vuonna vastaava luku oli 240.

"Jalostussuuntien ja jalostusarvostelemattomien oriiden välillä on jonkin verran vaihtelua edelliseen vuoteen verraten, mutta merkittävää ei ole havaittavissa. Yhden oriin astuneita tammoja on paljon, mutta siinäkään muutos ei ole merkittävä", Mäenpää summaa.

Suosituin suomenhevosori oli tänäkin vuonna Parvelan Retu 119 tammalla. Yli sadan pääsi juoksijasuunnalla myös Kihisee, 103 ja tilaston kolmonen oli Säihkeen Säpinä 85 tammaa. Kihisee tuplasi ja Säihkeen Säpinä yli kaksinkertaisti tammanmääränsä.

Evartti sai 67 tammaa ja Vaelluksenkin suosio lähes kaksinkertaistui 63 tammaan. Myös ikinuori Sipori kiinnostaa yhä: nyt 53 tammaa (vuonna 202 34).

Aiemmista suosikeista Costellon siementä lähti 37 (62) ja Välähdykseltä 51 tammalle (63). Fransin suosiokin notkahti hieman, 58 (71).

Ratsusuunnan kasvatuksen suosio näyttäisi palautuneen ainakin jossain määrin viime vuoden romahduksesta.

Ratsusuunnalle kantakirjatuista suomenhevosista suosikiksi ampaisi Savelan Hemuli 30 tammalla. Yli kahdenkymmenen tamman oli siitoskäyttö myös Hiljalan Phantomilla, Silvolan Hemmingillä, Tosi-Romeolla, Herkko Hurmauksella ja koulun Suomenmestarilla Kulta-ahon Kasimirilla.

Työsuunnan suosikki oli viime vuoden tavoin Rannan Ruhtinas 24 tammalla ja pienoreista A.T. Unikuva 13 tammaa.

MT Ravinetin soittokierros paljastaa, että viime vuoden tavoin oriasemien kesken esiintyi vaihtelua siinä, kuinka kausi näyttäytyi. Näkymät eivät useimpien mukaan ole niin synkät, kuin toisesta koronakesästä kenties odotettiin.

Kallelan oriasemalla Uudessakaupungissa kausi oli yllättävän hyvä. Tilaston kaksi suosituinta oria olivat aseman listalla.

"Kautta linjan oltiin tyytyväisiä, myös muilla oreilla. Melkein täysosumaksi voisi luonnehtia tätä kautta", Hannu Nivola summaa.

Sillanpään oriasemalla Jämsän Längelmäellä sujui odotusten mukaan.

"Ihan ok-tyytyväisiä ollaan. Pienennettiin tarkoituksella tuorespermapuolta ja pakasteet menivät odotuksiin nähden hyvin kaupaksi", toteaa Saku Mikkola.

Pöytyällä toimivalle Ordenojan oriasemalle vuosi oli tammamäärissä paras.

"Meillä siemennettiin paljon myös ratsutammoja ulkolaisilla oreilla, mikä monipuolistaa tarjontaa", Kalle Savo kommentoi.

"Jatkamme samoilla linjoilla ensi vuonna. Vaikka pakasteoriiden käyttö on ravipuolella lisääntynyt, selkeä kysyntä löytyy myös Suomessa astuville oreille", Liisa Savo lisää.

Myös Onnelan oriasema Jalasjärvellä jatkoi viime vuosien tavoin kasvua tammamäärissä.

”En ole vielä laskenut ihan tarkkaa määrää, mutta vähintään samaan päästiin kuin viime vuonna. Paikan päällä oli yli sata tammaa, ja tiinehtyvyys oli hyvä", Johanna Kivimäki kuvaa.

Kivisaaren oriaseman lopetettua toimintansa Kouvolassa Kari ja Seija Korte tekivät tämän kauden yhteistyötä Stall Blombacken Kaisa Tupamäki-Kukkamon kanssa. Mikkelissä hyppäsivät myös Kortteiden pitkäaikaisen liikekumppanin MAS Breedingin orit.

"Melko samoissa luvuissa liikuttiin kuin aiempina vuosina, vaikka siemennykset tapahtuivat siis nyt Blombacken tiloissa Mikkelissä", Kari Korte kertoi.

Asko Lapin mukaan pakasteena käytettyjen tuontiorien suosio tuntui Mountain-tallilla Toholammilla laskukauden jatkumisena.

"Pettymys tämä oli", hän totesi.

Suomenhevosoreissa suosion kärki keskittyi aiempien vuosien tapaan muutamille.

Maarit Huttunen ja Terho Rautiainen olivat ihan tyytyväisiä tämän vuoden lukuihin Kangasniemellä.

"Toki Kihisee vaikutti paljon myönteisiin tunnelmiin todella suurella tammamäärällään", Huttunen kommentoi.

Pihtiputaalla Antti Ojanperä puolestaan ei ollut täysin tyytyväinen oriiden saamiin tammamääriin suhteessa hypytystoiminnan työmäärään.

"Kohtalaista oli kuitenkin. Katteet oriaseman puolella ovat heikot", hän totesi.

Astutuskausi oli oriasemien yrittäjille vaihteleva mutta enimmäkseen positiivinen. Johanna Kivimäki Onnelan oriasemalta kuuluu tyytyväisiin.